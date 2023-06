Diageo ernennt Debra Crew zur Interims-CEO

Die Nachfolge des Chief Executive Officer Sir Ivan Menezes beim Getränkekonzern Diageo war eigentlich schon geregelt. Geplant war, dass Menezes ab dem 30 Juni 2023 in den Ruhestand geht, seine Nachfolgerin wird die bisherige Chief Operating Officer Debra Crew (wir berichteten). Doch „am Wochenende (3.-4. Juni) erfuhr das Unternehmen, dass die Genesung von Menezes nach der Behandlung einer Krankheit einen „erheblichen Rückschlag aufgrund von Komplikationen“ erlitt“, wie es bei The spirits business heißt. Aufgrund dieser Entwicklung hat der Vorstand von Diageo Debra Crew mit sofortiger Wirkung zur Interims-CEO ernannt. Am 1. Juli wird sie dann wie geplant zur CEO ernannt und dem Vorstand als geschäftsführende Direktorin betreten.

Wir wünschen Sir Ivan Menezes eine gute und baldige Genesung.