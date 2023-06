Neu: Fettercairn 18 Year Old 2023

Im vergangenen Jahr stellte die Destillerie Fettercairn ihren neuen, jährlich erscheinenden 18 Jahre alten Single Malt vor, der ein Finish in Fässern aus 100 % schottischer Eiche aus der Region erhält. In dieser Woche präsentiert die zu Whyte & Mackay gehörende Brennerei Fettercairn ihre diesjährige Ausgabe des Fettercairn 18 Year Old vor. Die limitierte Abfüllung ist wie im letzten Jahr bereits mit 46,8 % Vol. abgefüllt. Die Aromen des Fettercairn 18 Year Old 2023 werden als gezuckerte Mandeln, Backgewürzen und einer tropischen Süße von Passionsfrucht und Guave beschrieben. Im Geschmack sind exotische Sirupfrüchte, Patisseriezucker, Brioche und Gewürze mit sanften Beerennoten zu erkennen. Im Finish erscheinen sanfte Gewürze, Kakao und natürliche Vanille.

Fettercairn 18 Year Old 2023 ist ab diesem Monat bei Premium- und Fachhändlern in der wichtigen Märkten wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für Großbritannien £200 (im letzten Jahr £175), dies wären umgerechnet etwas mehr als 230 €.