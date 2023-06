Neubau von Eden Mill nun in der zweiten Bauphase

Der vom schottischen Spirituosenhersteller Eden Mill geplante Brennerei-Neubau wechselt in die zweite Phase. Im März 2022 erhielt die Baugenehmigung für den Bau einer neuen CO2-neutralen Brennerei inklusive Besucherzentrum auf dem Campus der University of St. Andrews (wir berichteten). Die Arbeiten am Neubau der Brennerei begannen bereits im letzten Jahr. Am Ende der nun laufenden Phase 2 wird die Brennerei betriebs- und produktionsbereit sein. Die neue Destillerie wir auch eine gin and whisky experience erhalten sowie ein Café, von dem aus die Besuchenden auf die Mündung des Flusses Eden schauen können. Die Eröffnung der neue Destillerie ist für das kommende Jahr geplant.