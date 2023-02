Neu bei Kirsch Import: Nc‘nean, Lum Reek und Eden Mill

Drei interessante Abfüllungen stellt Kirsch Import in dieser Woche dem deutschen Markt vor. Von der Westlüste der schottischen Highlands, aus der Nc’nean Distillery, kommt ein Single Cask, exklusiv für den deutschen Markt. Das neue Batch von MacNair’s Lum Reek 10 yo in Fassstärke kündigte sich in der letzten Woche bereits an, nun erreicht die Abfüllung auch Deutschland. Und aus der Brennerei Eden Mill, die in diesem Jahr noch ihre neue Brennerei auf dem Eden-Campus der Universität von St. Andrews eröffnen wird, trifft die limitierte Abfüllung Art of St Andrews 2022 ein.

Hier nun alle Details, Infos und Tasting Notes, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

STR in Reinform erleben: Nc‘nean Single Cask für den deutschen Markt

Nc’nean leistet unter der Führung von Annabel Thomas Basisarbeit für die nachhaltige Produktion von Scotch Whisky. Die Destillerie aus einem wildromantischen, entlegenen Winkel der Highlands arbeitet ausschließlich mit schottischer Bio-Gerste und zu 100 Prozent erneuerbaren Energien.

Seit 2017 läuft die Destillation an der Küste der Halbinsel Morvern. Jetzt erscheint das zweite Single Cask der Pionier-Brenner*innen – exklusiv für den deutschen Markt und in Fassstärke.

Aon 18-294 wurde aus einem einzelnen STR Red Wine Cask (STR = „scraped“ oder „shaved“, „toasted“, „recharred“) abgefüllt. Damit bietet das Single Cask die einmalige Gelegenheit, einen der wichtigsten Bestandteile der Nc’nean-Rezeptur in seiner reinsten Form zu schmecken. Der Standard baut zu 55% auf die ausgesprochen interaktiven Fässer.

Aon demonstriert ihre aromatische Kraft: Mit seiner schönen Textur und warmen Noten von Aprikose, Brioche sowie kandierten Zitrusfrüchten ist die Exklusivabfüllung ein perfektes Beispiel für den cremig-fruchtigen Whisky, den STR-Fässer hervorbringen.

Nc’nean Aon 18-294

Organic Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import

Dest. 07/2018

Abgef. 11/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: STR Red Wine Cask

Fassnr. 18-294

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Würzige Süße, Schokolade, Tannine und rote Früchte.

Gaumen: Saftig-frische rote Früchte und geröstete Nüsse. Zum Ende hin süßer werdend mit dunklem Karamell und Butterscotch.

Nachklang: Lang und trocken mit nussigen Tönen, getoastetem Holz und getrockneten Feigen.

Torf & Frucht – fassstark vereint: Ein neues Batch MacNair’s Lum Reek 10 y.o. Cask Strength

Modern gestaltet, metallisch veredelt, mit Blickfang-Potential: Das ist die neue MacNair’s Range. Die für ihre preisgekrönten, rauchigen Blended Malt Whiskys bekannte Marke erlebt ein Revival als Dach für Premium-Small-Batch-Abfüllungen. Meisterlich betreut von Whisky-Koryphäe Billy Walker, reifen diese in ausgewählten, innovativen Fässern und fließen weder kühlfiltriert noch gefärbt in die eleganten, schweren Flaschen. Wie das neue Batch des MacNair’s Lum Reek 10 y.o. in Cask Strength.

Für den Nachfolger des bei den Las Vegas Spirits Awards 2022 zum „Best in Show” gekürten ersten Batches vermählt Billy Walker Vintage-Single-Malts der Speyside und der Isle of Islay mit gereiftem GlenAllachie Single Malt. Das Ergebnis: Harmonie aus Torf und Frucht. Der Blended Malt Scotch reift in hochwertigen spanischen Sherryfässern, Wein-Barriques und Virgin Oak Casks, die seinen torfrauchigen sowie satten, fruchtigen Charakter verfeinern. Das volle Aroma entfaltet sich bei natürlicher Fassstärke von 55,8% vol.

MacNair’s Lum Reek 10 y.o. Cask Strength

Blended Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Sherry Casks, Wine Barriques, Virgin Oak Casks

55,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Wellen von gegrillter Honigwabe, Ingwer und Vanille, mit Zimt, Lagerfeuerrauch und Sirup.

Gaumen: Intensive Noten von dunkler Schokolade, gebrannter Orangenschale und Honigwabe, gefolgt von geräucherten Gewürzen, Karamell und gerösteten Kaffeebohnen, mit Ingwernoten im Finish.

Destillierte trifft auf zeitgenössische Kunst: Eden Mill meldet sich mit dem Art of St. Andrews 2022 zurück

Gin, Whisky und Bier aus einem Haus? Das ist in Schottland selten. Bei der Produktion ihrer Spirituosen kombinieren die Eden Mill Distillers das Beste aus den drei Handwerken – und beweisen Mut zu Neuem: Der Gin reift auch mal im Bourbonfass, das ungehopfte Bier liefert die Grundlage für den Whisky. Künftig brennt Eden Mill in einer hochmodernen, klimaschonenden Brennerei auf dem Eden-Campus der Universität von St. Andrews, die Strom und Wärme von einer Biomasseanlage und von Sonnenkollektoren bezieht.

Nun kehrt nach pandemiebedingter Pause aber zunächst die Art of St Andrews Collection zurück, für die Eden Mill mit lokalen Künstlern kooperiert. Der Eden Mill Art of St Andrews 2022 ist eine limitierte Abfüllung von insgesamt 3000 Flaschen. In Bourbon Casks, vor allem aber in Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Casks gereift, liefert das Limited Release einen Vorgeschmack auf den künftigen Whisky-Stil der entstehenden Destillerie.

Die außergewöhnliche Verpackung stammt von Künstlerin Mairi Clark. Ihr ausdrucksstarkes, farbenfrohes Ölgemälde zeigt die dramatische Küste von St Andrews,auf dem die im Bau befindliche Whisky-Destillerie als heller Punkt am Horizont zu sehen ist. Das Kunstwerk spiegelt zudem das aromatische Zusammenspiel der neuen Abfüllung: ein süßer und doch subtil würziger Whisky, der mit Sherry- und Apfelnoten aufwartet, die von buttrigen Nüssen mit Röstaromen und pikanten Bitterstoffen untermauert werden.

Eden Mill Art of St Andrews 2022 – Limited Release

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Bourbon Casks, Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Casks

3.000 Flaschen (insgesamt)

46,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert