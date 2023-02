Neu: Port Charlotte Islay Barley 2014

In ihrem heutigen Newsletter stellt die Islay-Brennerei Bruichladdich ihre neue Abfüllung Port Charlotte Islay Barley 2014 vor. Der sieben Jahre alte Single Malt kann über den Online-Shop bestellt werden, inklusive der zollamtlichen, versandtechnischen und brexit-konformen Umstandsbedingungen. Möglicherweise lohnt sich hier allerdings ein wenig Geduld, bis diese Abfüllung auf dem normalen Import-Weg unsere Märkte erreicht.

Port Charlotte Islay Barley 2014 wurde aus Gerste der Sorten Concerto und Propino 2014 destilliert, die die Islay-Farmen Cruach, Craigens, Island, Dunlossit, Coull, Rockside, Sunderland und Mulindry 2013 ernteten. Wie bei Bruichladdich gewohnt, erfahren wir auch in welchen Fässern der Single Malt reifte: 84% first fill bourbon casks, 8% second fill Virgin oak und 8% second fill wine casks. Abgefüllt ist der Heavily Peated Single Malt (40 PPM) mit 50 % Vol..