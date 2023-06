Whisky im Bild: Caol Ila (15 Bilder)

Wir bewegen uns weiterhin kreuz und quer über die schottische Insel Islay. Nachdem wir – genau in dieser Reihenfolge – bereits bei Port Ellen, Bunnahabhain, Laphroaig und Bruichladdich waren, erreichen wir nun heute Caol Ila.

Im April 2018 stellte Diageo seine Tourismusvision von, für und mit Johnnie Walker vor (wir berichteten). Rund um den berühmten und weltbekannten Blended Scotch, der seine eigene Experience in Edinburgh erhielt, bilden nun die vier Brennereien Glenkinchie, Cardhu, Clynelish und Caol Ila die sogenannten ‘four corners of Scotland’. Im Rahmen dieser Investition erhielt Caol Ila ein neues und deutlich überarbeitetes Besucherzentrum (wir berichteten). In dieses werfen wir einen kurzen Blick, und schauen bei der Gelegenheit auch in die Brennerei und ins Fasslager: