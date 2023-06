Alexa, starte Talisker Tasting: Talisker Voice Tasting über Smart Speaker

Ein authentisches Whisky-Erlebnis, wie es in der Presseaussendung heißt, bringt die zum Konzern Diageo gehörende Isle of Skye Brennerei Talisker zu Ihnen nach Hause. Ab sofort können Sie daheim das Talisker Voice Tasting der drei Abfüllungen Talisker 10 yo, Talisker Skye und Talisker Storm über Smart Speaker mittels der Aufforderung „Alexa, starte Talisker Tasting“ beginnen (Die Sprachassistentin Alexa ist Teil des Konzerns Amazon). Und das professionelle Voice Tasting mit den Whisky-Experten Roberto Hardt und Steven Lasner kann von Ihnen zuhause genossen werden!

Alle weiteren Einzelheiten und Details zum Talisker Voice Tasting sowie zu den Abfüllungen Talisker 10 yo, Talisker Skye und Talisker Storm finden Sie in der nachfolgenden Presseaussendung, die wir von Diageo erhalten haben:

TALISKER BRINGT DAS ERLEBNIS EINER PROFESSIONELLEN WHISKY-VERKOSTUNG MIT ALEXA NACH HAUSE!

Talisker Voice Tasting für ein authentisches Whisky-Erlebnis und spannende Abverkaufschancen

15.06.2023 – Talisker, der preisgekrönte Whisky von der Isle of Skye, möchte das Verkostungs-erlebnis zu Hause verbessern und bietet ab sofort das Talisker Voice Tasting über Smart Speaker an. Der Verkostungs-Skill bietet ein geführtes Tasting nach dem Vorbild der Destillerie auf der Isle of Skye für Talisker 10 Jahre, Talisker Skye und Talisker Storm. Mit einer schrittweisen Audioanleitung führen die Whisky-Experten von Diageo durch die verschiedenen Aromen und Geschmacksnoten von Talisker. Gleichzeitig erfahren Single-Malt-Liebhaber:innen mehr über die Geschichte und die Herstellung des preisgekrönten Whiskys. Mit „Alexa, starte Talisker Tasting“ kann das Erlebnis beginnen. Was Sie dafür brauchen? Schon mit einem der drei Talisker Single Malts, die in der Verkostung gefeatured werden, sind die Konsument:innen beim Experten-Tasting für Zuhause mit dabei.

Der Verkostungs-Skill ist ab sofort verfügbar und kann über Amazon Alexa aktiviert werden. Dies ist nicht nur für Whisky-Liebhaber, sondern auch für Einsteiger eine großartige Möglichkeit, Talisker und die raue Küste der schottischen Isle of Skye im heimischen Wohnzimmer zu erleben. Für den Handel ist der Skill eine besondere und bis dato einzigartige Möglichkeit, den Abverkauf für Talisker Whisky zu steigern. Ein unübersehbarer Sticker auf der Umverpackung der drei Varianten macht auf die Voice Tasting Aktion aufmerksam.

So einfach kommt Talisker mit Alexa Voice Tasting nach Hause:

1. Eine Flasche Talisker 10 YO, Talisker Skye oder Talisker Storm kaufen – wahlweise auch alle drei Talisker Single Malts.

2. Ist Alexa mit dem kompatiblen Smart Speaker zu Hause einsatzbereit, wird die Verkostung mit den magischen Worten „Alexa, starte Talisker Tasting!“ aktiviert.

3. Das professionelle Voice Tasting mit den Whisky-Experten Roberto Hardt und Steven Lasner genießen.

Talisker 10YO

Format: 0,7 l

ABV: 43 Vol.-%

Deutschland, Österreich

Verfügbarkeit: ab sofort

UVP: 37,99 €

Talisker Storm

Format: 0,7 l

ABV: 45,8 Vol.-%

Deutschland, Österreich

Verfügbarkeit: ab sofort

UVP: 39,99 €

Talisker Skye

Format: 0,7 l

ABV: 45,8 Vol.-%

Deutschland, Österreich

Verfügbarkeit: ab sofort

UVP: 37,99 €