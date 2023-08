Eden Mill stellt ihren Blended Malt The Guard Bridge vor

Aus mindestens zehn Single Malts aus den Highlands und Lowlands Schottlands bestehend, die miteinander vermählt in ehemaligen Fässern der Brennerei Eden Mill reiften, so stellt sich der Blended Malt Scotch Whisky The Guard Bridge vor. Die Abfüllung der Brennerei aus St. Andrews kommt ohne Färbung und Kühlfiltration aus, und hat einen Alkoholgehalt von 46 % Vol. . Eden Mill’s Head Distiller Scott Ferguson beschreibt ihn als einen Whisky, der das Beste aus den beiden Regionen vereint: die grasigen und blumigen Aromen der Lowland Single Malts, kombiniert mit den kräftigen Noten der Highland Single Malts, die Süße der Gerste und Aromen getrockneter Frucht bieten.

The Guard Bridge ist über die Website von Eden Mill erhältlich, der Verkaufspreis liegt bei £45 (das wären etwas mehr als 50€), der versand scheint allerdings nur innerhalb des Vereinigten Königreichs möglich.