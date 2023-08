TTB-Neuheit: Eden Mill „Art of St. Andrews“

Aus der Lowland-Destillerie Eden Mill wurde ein neues Set von Etiketten in die us-amerikanische TTB-Datenbank eingereicht – was in der Regel bedeutet, dass der dazugehörige Whisky bald in den Handel gebracht werden wird.

Es handelt sich dabei um den Eden Mill „Art of St. Andrews“, eine Abfüllung, die in Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern gestaltet wurde – in diesem Fall mit Jill Calder, einer Illustratorin. Der Whisky, mit 46,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt, stammt aus einer Mischung von Bourbon, PX- und Olorosofässern und wurde danach in Cognac-Fässern gefinisht. Er ist leicht getorft und besitzt laut Etikett einen vollen Körper.

So sieht er aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.