Neu: The Epicurean Glasgow Limited Edition

Mit The Epicurean hat Douglas Laing einen Lowland Blended Malt geschaffen, der neben der Standardabfüllung immer wieder einmal auch Special Editions präsentiert. So wie zum Beispiel jetzt gerade wieder, mit der The Epicurean Glasgow Limited Edition – ein fassstark abgefüllter Blended Malt (50,4% vol. Alkoholstärke) und limitiert auf 5100 Flaschen. Er wurde in French ex-cuvée oak casks gefinisht.

Auch in Deutschland ist der The Epicurean Glasgow Limited Edition erhältlich, hier die deutschsprachige Pressemitteilung des Importeurs für Douglas Laing, dem Bremer Spirituosen Contor:

The Epicurean Glasgow Edition aus Ex-Cuvée Fässern veröffentlicht – Eine Hommage an Glasgow

Bremen, 16.08.2023. Das renommierte Familienunternehmen Douglas Laing & Co. aus Glasgow veröffentlicht einen neuen Ableger der limitierten The Epicurean Glasgow Edition. Als besonderes Highlight wurde diese Abfüllung in Ex-Cuvée Fässern gefinisht.

Diese limitierte Edition vereint die feinsten Single Cask Single Malts aus den schottischen Lowlands und veredelt sie in einigen der erlesensten französischen Ex-Cuvée-Eichenfässern. Abgefüllt mit natürlicher Fassstärke von 50,4 % Alkohol, ohne Färbung oder Kältefiltration und streng limitiert auf nur 5.100 Flaschen weltweit, dürfte diese Abfüllung schnell vergriffen sein.

Der ursprüngliche „The Epicurean“ soll “ die Seele einer jeden Party und ein Kenner feiner Speisen und Getränke“ sein und genau in diesem Stil wurde diese Flasche entworfen. Das schwarze Design der Flasche gepaart mit Goldfolienverzierungen und die Verpackung in einer hochwertigen Tube vermitteln ein gewisses Gefühl von Luxus. Auch der Geschmack steht dem Äußeren in nichts nach und die Abfüllung überzeugt mit „feinsten Aromen gemälzter Gerste, Vanilleblüten und frischer Zitronenschale“, welchen das Team von Douglas Laing als „etwas wirklich Besonderes“ beschreibt.

Scott Morrison, Brand Manager, kommentierte diese neue Abfüllung wie folgt:

„Auf diese neueste Epicurean Glasgow Edition sind wir besonders stolz. Das einzigartige Finish ist eine Premiere für das Douglas Laing Team und ein Beweis für die kontinuierliche Innovation und Qualität, die wir anstreben. Die vielseitigen Aromen der französischen Ex-Cuvée-Eichenfässer in Kombination mit der außergewöhnlichen Verpackung machen diese Ausgabe zu einer, die man nicht verpassen sollte!“

Die limitierte The Epicurean Glasgow Edition 2023 wird für voraussichtlich 55€ im Handel erhältlich sein.