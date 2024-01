Wird Dallas Dhu wieder in Betrieb genommen? Die Chancen stehen gut

Langjährige Leser von Whiskyexperts werden sich vielleicht an die Bestrebungen aus den Jahren 2016 bis 2018 erinnern, die Destillerie Dallas Dhu in Moray wiederzubeleben. Schon damals sprach man bei Historic Environment Scotland davon, das Museum wieder zur arbeitenden Destillerie umzuwandeln, und auch der frühere Besitzer Diageo hätte die Erlaubnis dafür gegeben.

Die 1983 geschlossene und in ein Museum umgewandelte Destillerie könnte aber nun tatsächlich bald wieder in Betrieb gehen: Historic Environment Scotland und Diageo haben sich laut einem Bericht in The Scotsman „im Generellen“ auf die Wiederbelebung geeinigt, es seien nur noch „einige kleinere Angelegenheiten“ zu regeln.

Das Interesse von Historic Environment Scotland an einer Inbetriebnahme von Dallas Dhu erklärt sich aus den erwarteten Einnahmen durch das Besucherzentrum und natürlich auch den Whiskyverkauf. Diageo, immer noch in Besitz der Destillerie, hat selbst kein Interesse am neuen Betrieb, sieht aber in HES einen „bevorzugten Partner“ beim Neustart der Brennerei. Laut dem Bericht zieht man die Option in Betracht, nur die Destillation dort wieder vorzunehmen und alle anderen Produktionsschritte, wie Mälzen und die Herstellung des Whiskybiers anderswo vornehmen zu lassen. Ob und wie man sich letztendlich entscheidet, sei aber noch offen. Dazu ein Sprecher von Historic Environment Scotland:

“Dallas Dhu’s significance lies in its ability to demonstrate the working conditions and lifestyles of the people who worked here in recent history. The manner in which it was taken into care immediately upon closure means that, not only does all the fixed plant and machinery remain in place, but so also do the movable items (e.g. hand tools), that give added value. It is also substantially architecturally complete. The property includes the malting and distilling factory, the bonded warehouses, and workers‘ housing. This is unlike many other industrial sites in care, which are often missing elements, often more social elements such as housing.”