Nach den verschiedenen Kapiteln der Legacy-Reihe veröffentlicht die Torabhaig Distillery nun mit Torabhaig Taigh ihre erste Standard-Abfüllung, die dauerhaft Teil des Portfolios der Brennerei von der Isle of Skye sein wird (die sich bereits ankündigte, und in diesem Jahr auf der Tarona Whiskymesse bereits verkostet werden konnte). Torabhaig Taigh ist ab sofort in Deutschland erhältlich und erscheint mit einer UVP von 44,99 €. Mehr zu diesem Bottling in der Aussendung, die wir von der Torabhaig Distillery über ihre Kommunikationsagentur erhalten haben:

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Torabhaig Taigh – das erste feste Herzstück der Distillerie

Skye/Thurnau, 23. März 2026 – Nach Jahren der beliebten, limitierten Legacy-Abfüllungen öffnet sich nun die Tür zum Herz von Torhabaig: Mit Taigh stellt die Brennerei auf der Isle of Skye ihre erste dauerhafte Hauptabfüllung vor – und damit den ersten Whisky, der den offiziellen „House Style“ der Destillerie definiert.

„Taigh“ bedeutet im Schottisch-Gälischen „Haus“ oder sinnbildlich „Zuhause“. Für Torabhaig ist es ein Spiegelbild der rauen Landschaft der Hebriden, der salzigen Luft, des weichen Lichts über Skye – und der Menschen, die der jungen Brennerei Leben einhauchen.

Definierte Handschrift

Aufbauend auf dem Erfolg der limitierten „Legacy Series“ zeigt Taigh erstmals dauerhaft den charakteristischen Stil der Brennerei: „Smoke with Taste“ – Rauch mit Geschmack. Gemeint ist kein wuchtiger Torfhammer, sondern ein eleganter, fein verwobener Rauch – zart, ausgewogen und präzise.

Fassphilosophie: Klarheit trifft Tiefe

Torabhaig setzt bewusst auf First Fill Bourbon Casks als entscheidender Partner dieses Hausstils. Sie bringen Vanille, süße Gewürznoten und Honig ins Spiel – Aromen, die sich harmonisch um den sanften Rauch legen. Ergänzend sorgen Refill Bourbon Fässer dafür, dass der unverfälschte Brennereicharakter durchscheint. Ein dezenter Einfluss von Madeira-Fässern verleiht Taigh zusätzliche Rundheit und eine weiche Textur.

Das Ergebnis ist ein vielschichtiger, zugleich zugänglicher Single Malt: maritim geprägt, subtil rauchig, mit einer Balance aus Süße, Würze und Struktur.

Starke Argumente für den Handel

Mit Taigh bietet Torabhaig dem Fach- und Premiumeinzelhandel erstmals eine dauerhaft verfügbare Referenzabfüllung – ein verlässliches Kernprodukt mit Wiedererkennungswert.

Der Whisky punktet mit einer attraktiven Preislage unter 50 Euro und überzeugt mit 46 % vol sowie klarer Fassausrichtung als Qualitätsargument für anspruchsvolle Kunden. Getragen von der Strahlkraft einer jungen, gefragten Skye-Destillerie eignet er sich ideal als Einstieg in die Marke und bietet dank des klar kommunizierbaren Hausstils „Smoke with Taste“ hohe Beratungsrelevanz im Verkauf.

Taigh verbindet Storytelling, Herkunft und sensorische Zugänglichkeit – beste Voraussetzungen für Regalplatzierungen mit Profil und Verkostungen rund um rauchige Malts.

Kunst aus der Heimat

Das von der lokalen Künstlerin Aileen Grant mit tiefem Verständnis für die Hebriden in ihrem eigenen Zuhause handgefertigte Label fängt den Geist der Destillerie ein und spiegelt damit Herkunft, Handwerk und Herz wider. Das Haus steht offen.

Produktdetails:

Torabhaig Taigh

700 ml | 46 % vol

UVP: 44,99 EUR

In Deutschland ab sofort erhältlich.