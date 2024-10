In Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Whiskyhändler „Whisky for Life“ lädt die Schlumberger Gruppe und ihr taiwanesischer Partner Kavalan Distillery zu einem weiteren Kavalan Premium Dinner ein. Nach dem Kavalan Premium Dinners im Frühjahr in Nürnberg (wir berichteten) findet das kommende Kavalan Premium Dinner am 1. November 2024 im NH Collection Frankfurt Spin Tower in Frankfurt am Main statt.

Die weiteren Details zu dieser Veranstaltung sowie zur Anmeldemöglichkeit finden Sie in der folgenden Info, die wir von der Schlumberger Gruppe erhalten haben:

Exklusives Kavalan Premium Dinner in Frankfurt am Main

6-Gänge-Menü begleitet von erlesenen Whiskys aus der Kavalan Distillery

Meckenheim, 07. Oktober 2024 –Die Schlumberger Gruppe und ihr taiwanesischer Partner Kavalan Distillery laden in Zusammenarbeit mit dem renommierten Frankfurter Whiskyhändler „Whisky for Life“ erneut zu einem außergewöhnlichen Genussabend der Extraklasse ein: dem Kavalan Premium Dinner am Freitag, 1. November 2024, im NH Collection Frankfurt Spin Tower. Nach dem großen Erfolg des Kavalan Premium Dinners im Frühjahr in Nürnberg, bietet das exklusive Event in Frankfurt Feinschmeckern und Whisky-Liebhabern nun die seltene Gelegenheit, ein exquisites 6-Gänge-Menü zu genießen, das perfekt auf die einzigartigen Whiskys der renommierten Kavalan Destillerie aus Taiwan abgestimmt ist. Tickets sind zum Preis von 159,00 € pro Person erhältlich.

Der Küchenchef und das erfahrene Whisky-Spezialitäten-Team haben dieses Menü mit größter Sorgfalt entwickelt, um die Aromen der Kavalan Whiskys optimal mit den raffinierten Kreationen der Küche zu harmonisieren. Jeder Gang ist sorgfältig komponiert, unterstreicht die unvergleichliche Tiefe und Komplexität der ausgewählten Whiskys und eröffnet neue Geschmackshorizonte. Als besonderes Highlight wird außerdem ein exklusiv für diesen Abend abgefüllter Whisky der Kavalan Destillerie serviert.

Beim Kavalan Premium Dinner dürfen sich die Gäste auf folgende Whiskys freuen:

Apéritif mit Kavalan Single Malt Classic

Kavalan LÁN

Kavalan Solist Sherry

Kavalan Solist Port

Kavalan Solist Bourbon

Kavalan Solist “Exclusive für Kavalan Dinner Experience”

Kavalan Solist Premium Manzanilla Sherry

Der Abend beginnt um 18.30 Uhr im NH Collection Frankfurt Spin Tower am Güterplatz 1 mit einem Aperitif-Empfang, das Dinner wird ab 19.00 Uhr serviert. Der Zugang zu dieser Veranstaltung ist streng limitiert – es stehen nur 80 Plätze zur Verfügung. Tickets können zum Preis von 159,00 € pro Person exklusiv bei Whisky for Life erworben werden (telefonisch unter 0173/6602413oder per Mail bei frank.jerger@whiskyforlife.de).