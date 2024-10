Mit heutigem Datum erscheint die neueste Edition des Heavily Peated Port Charlotte Whiskys aus der Islay-Brennerei Bruichladdich. Diesmal hat sich Head Distiller Adam Hannett für eine interessante Fassart entschieden: Der Port Charlotte SYC:01 2013 ist die erste Abfüllung der Cask Exploration Serie, bei der das lange Finishing in Syrah-Fässern erfolgte, in der er nach einer Reifung in First Fill (75 %) und Second Fill (25 %) Bourbon-Fässern schon 2018 umgefüllt wurde.

Mehr über den Port Charlotte SYC:01 2013 in den Infos aus der Destillerie selbst – inklusive des Datenblatts als Download:

NEUE EDITION | Port Charlotte SYC:01 2013

Eine Premiere: Die neueste Veröffentlichung zeigt den tiefgreifenden Einfluss von Syrah-Fässern auf den heavily peated Port Charlotte Whisky

Heute, am 09. Oktober 2024, stellt Port Charlotte die neueste Ausgabe seiner begehrten Cask Exploration Serie vor. Es wird eindrucksvoll demonstriert, wie stark Fassart und die Qualität der Eiche den finalen Islay Single Malt Scotch Whisky beeinflussen. Der heavily peated Whisky reifte über einen längeren Zeitraum in Syrah-Fässern eines Weinguts aus dem nördlichen Rhône-Gebiet (Frankreich).

Der Port Charlotte SYC:01 ist die erste Abfüllung der Cask Exploration Serie, bei der der heavily peated Islay Whisky in Syrah-Fässern reifte. Syrah, bekannt als kräftiger und vollmundiger Rotwein, verleiht dem Single Malt reiche rote Fruchtnoten und zarte Gewürznuancen, die perfekt mit dem charakteristischen Torfrauch von Port Charlotte harmonieren.

Fass-Experimente sind seit der Wiedereröffnung der Bruichladdich Destillerie im Jahr 2001 ein integraler Bestandteil der Destilleriekultur. Unter der Leitung zweier ehemaliger Weinhändler füllte die Destillerie in den letzten zwei Jahrzehnten zahlreiche Fässer, darunter derzeit rund 200 verschiedene Weinsorten, die in den Lagerhäusern auf Islay lagern.

„Eine solch große und vielfältige Auswahl an Weinfässern zu haben, ist wirklich außergewöhnlich. Wir suchen weltweit nach den besten Weinen, was uns wiederum zu Eichenfässern von höchster Qualität und unvergleichlichem Geschmack führt.

Der immense Einfluss der Syrah-Fässer ist beim Port Charlotte SYC:01 deutlich erkennbar. Es ist ein Balanceakt, sicherzustellen, dass die Eiche und der Torfrauch in perfekter Harmonie wirken. In unserem Fall hat der vielseitige Port Charlotte SYC:01 erstaunlich gut mit den reichen Früchten- und Gewürznoten des Fasses interagiert. Das Ergebnis ist ein facettenreicher Single Malt Whisky, der etwas völlig Neues und Einzigartiges für Port Charlotte darstellt.“ Adam Hannett, Head Distiller der Bruichladdich Destillerie

Abgefüllt mit 54,4 % Vol. und einem Torfgehalt von 40 PPM, wurde der 2013 destillierte Port Charlotte zunächst in eine Kombination aus First Fill (75 %) und Second Fill (25 %) Bourbon-Fässern gefüllt. In 2018 wurde der Spirit in First Fill Syrah-Fässer umgelagert. Nach vier Jahren, als der Einfluss des Weins seinen Höhepunkt erreicht hatte, wurde der Whisky erneut in Refill-Bourbon-Fässer umgelagert, um den Reifeprozess abzurunden.

Die Syrah-Fässer für die neueste Abfüllung stammen von einem französischen Produzenten, der sich auf die Herstellung von biologischen und biodynamischen Weinen spezialisiert hat. Mit einem unverrückbaren Fokus auf Terroir legt der Produzent großen Wert auf Boden, Land und Klima, um möglichst authentische Aromen zu gewinnen – eine Philosophie, die Bruichladdich in der Whiskyherstellung teilt.

„Unsere einzigartige Lage auf Islay hat einen tiefgreifenden Einfluss auf den Geschmack unserer Whiskys“,

fügt Adam Hannett hinzu.

„Jedes einzelne Element – von der verwendeten Gerstensorte bis hin zum genauen Fassreifeprofil und der Lagerposition im Lager– beeinflusst den endgültigen Geschmack.“ „Port Charlotte ist ein Single Malt Whisky, der stark von seinem Herkunftsort geprägt ist. Bei SYC:01 ist eine subtile Salznote die allwissende Erinnerung an die Reifung auf der Insel. Die Verbindung dieses Islay- Whiskys mit Weinfässern, die eine ähnliche Hingabe an Land und Region widerspiegeln, hebt sowohl denGeschmack als auch das Trinkerlebnis auf ein neues Niveau.“

Kräftig und vollmundig, mit aromatischen Noten von Rauch und dunklen Früchten, ist Syrah ein herausragender Partner für den stark getorften Port Charlotte Whisky.

Eine wahre Geschmacksexplosion aus reichen Früchten und intensivem Torfrauch: Süßes Karamell ist sofort in der Nase präsent, gefolgt von sanften Gewürzen aus der Syrah-getränkten Eiche. Barbecue-Rauch und geräucherte Eiche umhüllen den Gaumen, durchzogen von kandierten Zitrusschalen, frischer Mango und braunem Zucker. Ein sanfter Hauch von Rauch und Meeresluft von Islay bleibt im Abgang zurück, begleitet von einer Spur Kokosnuss und Kakaopulver, die eine runde Cremigkeit hinzufügen.

Port Charlotte SYC:01 ist die siebte Veröffentlichung in der Port Charlotte Cask Exploration Serie. Zu den bisherigen Veröffentlichungen gehören: Port Charlotte MRC:01 (Pauillac-Fassreifung), MC:01 (Marsala- Fassreifung), OLC:01 (Oloroso-Fassreifung), PAC:01 (Pauillac-Fassreifung), SC:01 (Sauternes-Fassreifung) und PMC:01 (Pomerol-Fassreifung).

Port Charlotte SYC:01 ist ab sofort bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich. UVP 120€.