TTB-Neuheit: Springbank 10 yo Amontillado cask matured

Die Sherry-Serie der Campbeltown-Destillerie Springbank findet mit der Abfüllung Springbank 10 yo Amontillado cask matured ihre Fortsetzung. Darauf deutet ein Eintrag in die us-amerikanische TTB-Datenbank hin.

Der Spirit für die dritte Abfüllung der Sherry-Reihe (nach PX und Palo Cortado) wurde im Juli 2014 destilliert. Der fünf Jahre langen Reifung in refill Bourbon barrels schlossen sich für den Whisky fünf weitere Jahre in Amontillado hogsheads aus American oak an. Im September 2024 kam der Springbank 10 yo Amontillado cask matured dann mit 55 % Vol. in 9.900 Flaschen, wie wir den Labels entnehmen können.

Die Kollegen des 88 Bamboo Editorial Teams bieten in ihrem Beitrag zu dieser Abfüllung in einer grafischen Übersicht die Sherry Series Maturation Timeline an. Für diejenigen, die mit Sherry-Sorten nicht vertraut sind, gibt es dort auch eine grafische Erklärung der unterschiedlichen Sorten und Arten des Sherrys (Kanpai!).

Hier die Etiketten des Springbank 10 yo Amontillado cask matured:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.