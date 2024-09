Isle of Harris Distlillery stellt morgen ihre zweite Abfüllung vor

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Vorstellung ihres ersten Whisky wird die Isle of Harris Distlillery morgen ihre zweite Abfüllung präsentieren. Um 10 Uhr Ortszeit öffnen die Türen der Brennerei, Live-Musik wird die Wartezeit überbrücken und verkürzen, bis dann um 12 Uhr die Blender Shoan und Harry in einem Guided Comparative Tasting sowohl The Hearach wie auch die neue Abfüllung vorstellen.

Das morgige Programm in der Isle of Harris Distlillery.

Quelle: Facebook-Auftritt der Brennerei

Alle, die nicht vor Ort sein können, müssen diesmal auf einen Live-Stream verzichten. Der neue Whisky wird ab morgen auch im Vereinigten Königreich erhältlich sein. Wir vermuten, dass dieser dann auch kurz danach unsere Märkte erreichen wird. Wie die Brennerei schreibt: globally soon after.