Ausbau der Glen Scotia Distillery geplant

Nur hinter einer Paywall erreichbar ist der Artikel des The Harald über die Pläne, die Brennerei Glen Scotia in Campbeltown deutlich auszubauen (über den Umweg über pressreader.com ist dieser allerdings lesbar). Der Eigentümer der Brennerei, die Loch Lomond Distillers, kündigt Pläne zur Erweiterung seiner historischen Brennerei an, da das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr eine deutliche Gewinnsteigerung verzeichnete. Trotz schwieriger Bedingungen auf dem Exportmarkt für Scotch Whisky (sowohl im vergangenen Jahr wie auch im laufenden) verzeichnete das Unternehmen für einen verlängerten Zeitraum von 15 Monaten bis zum 31. Dezember 2023 einen Vorsteuergewinn von 12,4 Millionen Pfund und steigerte den Gewinn das dritte Jahr in Folge.

In einem Bericht, auf den sich The Herald bezieht, heißt es:

“The continued success of the Glen Scotia brand means that having continually increased production since acquiring the distillery in 2014, we are now exploring opportunities to invest further in the site and deliver a stepchange in capacity and capability in the near-term.”