Uile-bheist Distillery bietet neues Fassprogramm an

Mit der Uile-bheist Distillery eröffnete im letzten Jahr erstmals seit 130 Jahren wieder eine Whisky-Brennerei in Inverness und brachte die Herstellung von Malt Whisky zurück die Stadt – vierzig Jahre nach der Schließung der Brennereien Millburn, Glen Mhor und Glen Albyn in den 1980er-Jahren. Die Brennerei bietet jetzt in zweiten Fassprogramm (unseren Bericht zum ersten Programm finden Sie hier) nun eine limitierte Auflage von Quarter Casks an. Die Fässer sind wahlweise mit peated und un-peated Spirit befüllt und kosten £3,750. Mehr zum neuen Fass-Angebot finden Sie in einem PDF auf der Website der Destillerie.

Uile-bheist. Bild (c) Kurt Rottenfußer

Wie frühere Destillerien verwendet Uile-bheist, die jetzt im zweiten Produktionsjahr ist, lokal hergestelltes Malz von Bairds Malt aus Inverness. Die Destilliertechnik stammt vom deutschen Hersteller Kaspar Schulz, und bei der Gärung verwendet die Brennerei Bierhefe (US05), um frische, esterartige Aromen zu entwickeln. Mit einer Mindestgärungszeit von 96 Stunden entsteht im Highland Single Malt der Uile-bheist Distillery ein cremiges, bananenbetontes Geschmacksprofil, wie Dram Scotland schreibt.