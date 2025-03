Neu von Irish Distillers im Global Travel Retail: Jameson Triple Triple Marsala Cask Edition

Nach dem Jameson Triple Triple Malaga Cask Edition und dem Jameson Triple Triple Chestnut Cask Edition folgt nun der dritte Streich im Global Travel Retail: Irish Distillers bringt nun den Jameson Triple Triple Marsala Cask Edition auf dem Markt. Die Marsala-Fässer dafür stammen von Trapani in Sizilien, dazu kommt noch eine Reifung in Bourbon-Fässern und Oloroso Sherry Casks. Die Marsala-Fässer wurden aus amerikanischer Weißeiche hergestellt.

Master Distiller Kevin O’Gorman sagt zur neuen, mit 40% vol. Alkoholstärke abgefüllten Edition, die es zum empfohlenen Verkaufspreis von 39,50 Euro im Global Travel Retail gibt:

“This limited release of Jameson Triple Triple Marsala Cask Edition is a wonderful example of how we continue to innovate while staying true to our tradition of triple distillation and meticulous cask selection at Midleton Distillery. This expression provides a unique opportunity to showcase the rich flavour contribution from these exceptional casks within the Jameson family, and we are excited for everyone to try it.”