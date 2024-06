Nun ist es auch offiziell: Helmut Knöpfle kehrt als Markenbotschafter nach 14 Jahren wieder ins Team von Schlumberger in Deutschland zurück. Er wird dort die Position des leitenden Markenbotschafters einnehmen und für Gastronomie und Fachhandel Ansprechpartner sein.

Wir gratulieren Helmut Knöpfle und wünschen ihm viel Freude und Erfolg – hier die Pressemitteilung von Schlumberger dazu:

Hello again – Helmut Knöpfle zurück bei Schlumberger

Der Spirituosenexperte und Keeper of the Quaich unterstützt als Markenbotschafter beim Vertrieb der Premium-Spirituosen

Meckenheim, Juni 2024. Ab 1. Juli 2024 ist die Spirituosenlegende Helmut Knöpfle wieder an Bord der Schlumberger Gruppe und wird dort als Leitender Markenbotschafter für Spirituosen insbesondere für die hochwertigen Whiskys, Obstbrände und Rums im Sortiment des Meckenheimer Unternehmens im Einsatz sein. Seit rund 30 Jahren ist Knöpfle in der Branche unterwegs, hat für bekannte Marken wie Bowmore, Suntory, Appleton Rum, Glenfiddich, Balvenie, Jack Daniels und Grant’s gearbeitet und wird für sein Fachwissen und seine humorvolle Art, dieses an Gastronomen, Fachhändler und auch Laien weiterzugeben, weltweit geschätzt. Für Schlumberger war er bereits von 2006 bis 2010 als Markenbotschafter tätig.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Helmut Knöpfle als Leitenden Markenbotschafter für Spirituosen gewinnen konnten“,

so Rudolf Knickenberg, CEO der Schlumberger Gruppe.

„Wir haben über die Jahre ein herausragendes Spirituosen-Sortiment aufgebaut; um dieses optimal vertreiben zu können, setzen wir auf eine ebenso herausragende Beratung – und genau die bekommen unsere Kundinnen und Kunden durch Helmut Knöpfle.“ Helmut Knöpfle ist ein ausgezeichneter Kenner der Branche und weltweit vernetzt. Neben seiner Tätigkeit als Markenbotschafter ist er auch als Buchautor, Dozent und Jury-Mitglied bei internationalen Spirituosenwettbewerben aktiv. Für sein Engagement zur Förderung der Whiskykultur wurde er mehrfach ausgezeichnet und erhielt 2018 den Titel „Keeper of the Quaich“.

„Es ist nicht nur der Geschmack allein, sondern es sind auch die Geschichten, die hinter einem Whisky oder Rum stehen, die ein Produkt einzigartig und erlebbar machen“,

so Helmut Knöpfle.

„Diese Geschichten brauchen Menschen, die sie erzählen und weitertragen, und genau das tue ich seit vielen Jahren mit großer Begeisterung. Ich freue mich sehr, jetzt wieder bei Schlumberger zu sein. Schlumberger hat ein einzigartiges und vielseitiges Sortiment und einen starken Vertrieb, den ich ab sofort mit meinem Wissen zusätzlich unterstützen möchte.“

In seiner Funktion als Leitender Markenbotschafter für Spirituosen bei der Schlumberger Gruppe will Knöpfle Gastronomen und Fachhändler mit seinem umfangreichen Fachwissen und seiner tiefen Leidenschaft für Premiumspirituosen für die Produkte von Schlumberger beraten und begeistern. Sein Ziel ist es, alle Kunden – egal ob Barkeeper, Gastronomen oder Fachhändler – so zu beraten, dass diese wiederum ihre Kunden optimal beraten und ihnen das passende Produkt anbieten können.

„Die richtige Vermittlung ist das A und O in der Branche. So profitieren am Ende alle vom einzigartigen Genuss, den Premiumspirituosen bieten: der Vertrieb, der Handel, die Gastronomie und nicht zuletzt der Konsument.“ Helmut Knöpfle