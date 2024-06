TTB-Neuheit: Aberfeldy Exceptional Cask Series 39yo

Um außergewöhnliche Fässer, exceptional casks also, geht es bei der gleichnamigen Serie aus der Destillerie Aberfeldy. Im Vorjahr konnten wir ihnen daraus den 19yo, den 25yo und den 17yo vorstellen, heute ist eine brandneue Ausgabe aus der Serie in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht: Der Aberfeldy Exceptional Cask 39yo.

Was können wir über den neuen Aberfeldy Exceptional Cask 39yo bereits sagen? Er ist mit erstaunlichen 50,8% vol. Alkoholstärke ikn Fassstärke abgefüllt, am 6. Dezember 1983 destilliert, danach in ein Refill Puncheon gelegt und am 23. November 2023 ungefärbt und wohl auch ohne Kältefiltration abgefüllt worden. Über seinen Geschmack gibt es nichts zu lesen auf dem Etikett, aber wir wissen, dass es 222 Flaschen davon geben wird. Die Cask Number 1 nehmen wir einmal mit Vorbehalt zur Kenntnis.

So sehen die Etiketten aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.