Helmut Knöpfle wird Head of Brand Experience bei SLYRS

Whisky-Experte übernimmt Leitung der neu geschaffenen Abteilung Customer Experience Management

Schliersee, 01. Oktober 2024 – Helmut Knöpfle wird ab 1. Oktober neuer Head of Brand Experience bei der SLYRS Destillerie. Als leitender Markenbotschafter übernimmt er die neu geschaffene Abteilung Customer Experience Management und zeichnet damit verantwortlich für die Bereiche Training, Tastings, Events und Single Cask-Projekte.

Helmut Knöpfle gilt als Koryphäe in der Whisky-Szene und trägt zudem den Titel „Keeper of the Quaich“ – eine ehrenvolle Bezeichnung für jemanden, der die Tradition des Quaichs, eines traditionellen schottischen Trinkbechers, pflegt und bewahrt.

Geschäftsführer und Master Distiller Hans Kemenater:

„Helmut und ich kennen uns bereits seit knapp 20Jahren. Seinen Werdegang habe ich aufmerksam verfolgt und betrachte ihn als Vorbild im BereichMarkenbotschafter für Whisky. Unseren Austausch habe ich immer sehr geschätzt, daher freue ich mich umso mehr, dass sein Weg nun zu SLYRS führt.“

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Getränke- und Spirituosenindustrie bringt der gebürtige Bayer fundiertes Branchenwissen mit, das er seit Beginn seiner Karriere kontinuierlich weiterentwickelt hat. Ausgebildet in Marketing und Kommunikation stellte er seine Leidenschaft für die Spirituosenwelt als Berater, Referent und Ausbilder unter Beweis. 2007 gründete er die „Malt Ambassadors“, ein Netzwerk aus 90 Mitgliedern, die jährlich über 1.000 Tastings und Vorträge halten. Dieser ständige Austausch verleiht ihm tiefen Einblick in Marktströmungen und ein herausragendes Verständnis für Kaufentscheidungen und -impulse der Konsumenten.

Neben dem Ausbau der SLYRS Erlebniswelt wird Helmut Knöpfles Hauptaugenmerk darauf liegen,

gemeinsam mit seinem deutschlandweit aktiven Team Whisky-Liebhabern und SLYRS-Fans spannende Markenerlebnisse mit unvergesslichen Momenten zu bieten.