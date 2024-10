Am 3. Oktober ist auf der Schwäbischen Alb Tag der offenen Tür: bei der neuerrichteten Whisky-Destillerie und Erlebnismanufaktur von Finch. Die Traditionsbrennerei macht seit 25 Jahren Whisky – und ab sofort in einer neuen, nach modernsten Kenntnissen errichteten Destillerie.

Zum Tag der offenen Tür (das Programm finden Sie hinter der Verlinkung), zu dem Sie die Brennerei herzlich einlädt, wird es nicht nur Führungen und eine Schauküferei geben, sondern auch fünf Einzelfassabfüllungen, die nur in der Brennerei erhältlich sein werden.

Darüber und über die neue Destillerie informiert die nachfolgende Pressemitteilung, die wir mit einer Galerie vom Pre-Opening dort ergänzen. :

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Finch eröffnet neue Whisky-Destillerie auf der Schwäbischen Alb

Zum 25jährigen Jubiläum der Herstellung von Whisky macht sich Hans-Gerhard Fink mit seinem Team ein ganz besonderes Geschenk: Anfang Oktober 2024 wird die neue Whiskydestillerie und Erlebnismanufaktur eröffnet. Ab dann erfolgt auf der Schwäbischen Alb in Heroldstatt-Breithülen die komplette Produktion in der neuen Whiskydestillerie. Dort konnte Hans-Gerhard Fink ein Gebäude kaufen, das Kaiser Wilhelm II. 1898 als Futterstadl für seine Kavallerie-Pferde inmitten eines Remontedepots errichtete – mit enormer Handwerkskunst und schwer zu beschaffendem Material. Dank umfangreicher Sanierung und liebevoller Arbeit konnten die Holzkonstruktion des Gebäudes sowie Original-Holzfassaden, unter Wahrung des Denkmalschutzes, komplett erhalten bleiben. Der Anbau mit 300 Quadratmetern hebt sich in seiner modernen Gestaltungsweise bewusst von dem alten Bestandsgebäude mit 500 qm ab, wurde aber auch im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens errichtet. Entstanden ist genügend Raum für die Destillerie, Labor, Technik, Lager, für Büroräume und einen Outlet-Shop.

In unmittelbarer Nähe befindet sich außerdem das finch® Erlebnisgelände mit seinen imposanten Bunker-Warehouses. Das Gelände diente nach dem Zweiten Weltkrieg als Munitionsdepot für die in Münsingen stationierten französischen Soldaten. Die Munition ist verschwunden, dafür haben die finch® Whiskyfässer in den Bunkern Einzug gehalten. „Ich mache quasi aus Schwertern Pflugschare, indem ich Whisky statt Munition lagere“, sagt Hans-Gerhard Fink. Auf 28 Hektar lagern in verschiedenen Bunkern mittlerweile 6.000 Whiskyfässer und die geplante Erlebniswelt rund um das Thema Whisky sowie die Heimat Schwäbische Alb des finch® Whiskys wird, samt Wohnmobil- Stellplätzen, Stück für Stück entstehen. Eingerichtet sind bereits mehrere Schaulager mit unterschiedlichen Fasstypen und viel Wissenswertem über die Reifung von Whisky.

Somit ist dies eine weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte der finch® Whiskydestillerie, die 1999 mit dem ersten New Make aus begann. Vorher auf einer Schottland Reise mit dem Whisky- Virus infiziert, erkannte der passionierte Landwirt Hans-Gerhard Fink, dass er mit seinem Getreideanbau auf rund 400 Hektar landwirtschaftlicher Fläche auf der Schwäbischen Alb alle notwendigen Rohstoffe für einen erstklassigen Whisky selbst im Haus hatte. Diese fanden dann durch den handwerklichen, komplett Inhouse durchgeführten Produktionsprozess direkt den Weg ins Glas. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Vom Feld ins Glas ist deshalb die treffende Aussage für den finch® Schwäbischen Hochland Whisky und seine mehrfach ausgezeichnete Qualität. Aktuell werden Whiskys bis zu 12 Jahren in 14 verschiedenen Sorten abgefüllt.

Zur Eröffnung der neuen Whisky-Destillerie, die mit einem Tag der offenen Tür am 3. Oktober 2024 gefeiert wird, präsentiert finch allen Besuchern – und über den Onlineshop allen Interessierten – ganz besondere DISTILLERYONLY Einzelfass- Abfüllungen. Gleich fünf an der Zahl und ausschließlich über die finch® Destillerie erhältlich:

DISTILLERYONLY 1.1 – White Wine Cask / 8 Jahre DISTILLERYONLY 1.2 – Virgin Oak Cask / 9 Jahre DISTILLERYONLY 1.3 – PX Sherry Cask / 10 Jahre DISTILLERYONLY 1.4 – Port Wine Cask / 11 Jahre DISTILLERYONLY 1.5 – Madeira Cask / 11 Jahre

Ein buntes Programm mit Schauküferei, Führungen durch die Destillerie und das Erlebnisgelände und Vielem für das leibliche Wohl sollen diesen Tag zum Erlebnis werden lassen. Ein Besuch lohnt sich!