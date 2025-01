Berg trifft finch® – neuer 10-jähriger Single Malt Whisky mit Beer Cask Finish

Aus der finch® Whiskydestillerie gibt es eine neue, interessante Abfüllung, eine Zusammenarbeit zweier Familienbetriebe: Der finch® Schwäbischer Hochland Whisky, ein zehn Jahre alter Single Malt, der ein Finish in einem Fass mit Vorbelegung durch den Berg Weitzenbock aus der gleichnamigen Brauerei in Ehingen erhielt.

Was es sonst noch über die neue Abfüllung zu erzählen gibt, können Sie hier nachlesen:

Berg trifft finch – Die neue Kooperation mit der Berg Brauerei

Freundschaftlich verbunden sind die Berg Brauerei in Ehingen und die finch® Whiskydestillerie aus Heroldstatt schon lange. Man schätzt und konsumiert gerne die jeweils produzierten Produkte und hat viele Gemeinsamkeiten. Beiden Familienbetrieben ist die Wahrung von Tradition, Handwerkskunst und die Heimat Schwäbische Alb mit ihrer Kultur sehr wichtig.

So lag es nahe, über eine Kooperation im Produktbereich nachzudenken und daraus ist etwas äußerst wohlschmeckendes, begeisterndes entstanden: Die erste Edition Berg im Sortiment des finch® Schwäbischen Hochland Whiskys – ein 10-jähriger Single Malt Whisky mit Beer Cask Finish.

Hier die Geschichte dazu:

Anfang des Jahres 2024 begab sich ein Whiskyfass aus amerikanischer Weißeiche von der finch® Whiskydestillerie auf einen Ausflug in die Brauerei Berg nach Ehingen. Es wollte Neues erleben und lernte dort den Weizenbock kennen – eine obergärige Bierspezialität mit kräftigem Malzkörper, fruchtiger Banane und einer feinen Gewürznote. Der Weizenbock zog für mehrere Monate ins Fass ein und prägte es mit seinem fruchtig-spritzigen Charakter. Doch irgendwann packte das Fass das Heimweh und so trat es die Rückreise zur finch® Whiskydestillerie an. Wieder zuhause, füllte man einen 10-jährigen Single Malt aus dem Ex-Bourbonfass ein, der nun im „Bierfass“ ein außergewöhnliches Finishing erhielt. Das Ergebnis:

finch® Schwäbischer Hochland Whisky EDITION BERG 2024 SINGLE MALT BEER CASK FINISH

Ein begeisternder Whisky, der die fruchtigen und karamelligen Nuancen des Weizenbocks mit der Tiefe und den feinen Aromen des Single Malts vereint. In der Nase entfalten sich Banane, Vanille und intensives Toffee. Das faszinierende, sehr fruchtige Geschmackserlebnis erinnert an tropische Früchte, Bananen, Honig und Karamell.

Der Abgang ist pures tropisches Fruchtaroma und gleicht dem der Passionsfrucht.

Ein Ausflug, der sich mit jedem Schluck gelohnt hat!

Erhältlich in der Größe 0,5 l, UVP 59.- €

Bei der finch® Whiskydestillerie vor Ort – Hofsiedlung 31, 72535 Heroldstatt – und im Online Shop finch-whisky.com sowie vor Ort im Shop der Berg Brauerei – Graf-Konrad-Str. 21, 89584 Ehingen-Berg