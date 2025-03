Gestern durften wir uns mit SLYRS über Auszeichnungen bei den World Whiskies Awards 2025 freuen, heute setzt sich die Freude über deutsche Erfolge bei den renommierten Awards mit einer Nachricht der finch® Whiskydestillerie im schwäbischen Hochland fort – mit dem 10 Jahre alten finch® DISTILLERSCHOICE Dinkel Port Cask hat man die Auszeichnung als Category Winner und Deutscher Sieger in der Kategorie Grain gewonnen. Und auch zwei weitere finch® Whiskys konnten Medaillen erringen und waren die bestbewerteten in ihrer Kategorie.

Wir gratulieren dem Team der Brennerei herzlich – hier ist ihre Pressemitteilung:

World Whiskies Awards 2025 – finch® Whisky wieder in der Welt der Gewinner!

Die World Whiskies Awards sind eine jährlich stattfindende Veranstaltung in London, die die besten Whiskys weltweit auszeichnet. Diese Auszeichnungen gelten als eine der prestigeträchtigsten Anerkennungen in der internationalen Whisky-Industrie und dienen als Maßstab für Qualität und Exzellenz. Whiskys werden in verschiedene Kategorien eingeteilt, und nur die herausragendsten Produkte erhalten den begehrten Titel.

So hat die Jury der World Whiskies Awards auch 2025 einen finch® Whisky als Category Winner ausgezeichnet – den 10-jährigen finch® DISTILLERSCHOICE Dinkel Port Cask. Deutscher Sieger in der Kategorie Grain!

DISTILLERSCHOICE Dinkel Port Cask

Er hat es verdient – der Dinkel Port Cask wurde als „Bester Deutscher Grain Whiskey 2025“ bei den World Whiskies Awards ausgezeichnet! 10 Jahre hatte das Destillat aus eigens aufgebautem Dinkel Zeit, in einem edlen Portweinfass zu einem außergewöhnlichen Whisky zu reifen. 42% vol.

Weiterhin wurden diese außergewöhnlichen finch® Whiskys bei den World Whiskies Awards ausgezeichnet:

finch® Schwäbischer Hochland Whisky DISTILLERSCHOICE Barrique R /10 Years

– Silver-

Category Wheat

Er ist der beste deutsche Whisky in der Category Wheat bei den World Whiskies Awards 2025 – kein Whisky wurde mit höherer Punktzahl bewertet, auch wenn es knapp nicht für Gold gereicht hat.

Ein 10 Jahre alter, begeisternder Whisky – gereift in speziell ausgesuchten, exquisiten Barrique-Rotwein-Fässern. Er erinnert mit seinem feinen Geschmack an Rosinen, Vanille und helle Schokolade – in vollendeter Harmonie. 42 % vol.

finch® Schwäbischer Hochland Whisky DISTILLERYONLY 1.2 Virgin Oak Cask /9 Years

– Silver-

Category Single Cask Single Grain

Auch er ist der beste deutsche Whisky in der Category Single Cask Single Grain bei den World Whiskies Awards 2025 – kein Whisky wurde mit höherer Punktzahl bewertet. Diese Einzelfassabfüllung gibt es nur bei der finch® Whiskydestillerie!

Ein 9-jähriger Whisky, gereift im besonderen, amerikanischen Weißeichefass – für die Liebhaber klarer Fassaromen. Ein leichter, schlanker Single Grain Whisky mit intensiven Vanillenoten und nachhaltigen Aromen von frischem Holz. Das Getreide wird eigens angebaut auf dem Hochland der Schwäbischen Alb, sorgfältigst verarbeitet und ist die Basis für die besondere Qualität dieses Whiskys. 46% vol.