Whiskymax mit dem ersten Finlaggan Single Cask for Germany

„The True Taste of Islay“ – so beschreibt The Vintage Malt Whisky Co. das erste Finlaggan Single Cask exklusiv für Deutschland abgefüllt. Das Refill Sherry Butt (Cask. No. #1709) kam mit 54,5% Vol. in Fassstärke in die Flaschen, die Abfüllung ist in Kürze im Fachhandel sowie bei Fassmeister erhältlich.

Mehr zu Finlaggan Islay Single Malt – Single Cask For Germany in der Presseaussendung, die wir von Whiskymax erhalten haben:

Das erste Finlaggan Single Cask exklusiv für Deutschland abgefüllt

„The True Taste of Islay – unter diesem Motto präsentiert The Vintage Malt Whisky Co. das erste Finlaggan Single Cask, das exklusiv für den deutschen Markt abgefüllt worden ist“ – so stellt Whiskymax Import, Deutschlands Generalimporteur für die Produkte von Vintage Malt, das neue Single Cask vor.

„Wir haben lange an diesem Release gearbeitet, was das erste Single Cask natürlich immer etwas ganz Besonderes ist. Entschieden haben wir uns letztlich für ein Refill Sherry Butt (Cask. No. #1709), das auf besondere Weise süßen, öligen Torfrauch mit Fruchtkompott und etwas Asche vereint. Zudem war und ist uns wichtig, diese Abfüllung in Fassstärke zu präsentieren – so erklären sich auch die 54,5% Vol. der neuen Abfüllung“

erklärt Marcel Uhrig, Vertriebsleiter bei Whiskmax Import.

Bei Whiskymax zeigt man sich hoch erfreut, die beliebte Produktpalette der Finlaggan Islay Single Malts nun um ein erstes Single Cask für Deutschland zu ergänzen.

Insgesamt 600 Flaschen dieser Abfüllung werden dem Fachhandel in Deutschland zur Verfügung gestellt.

Tasting-Notes

Aroma: süßer Torfrauch, Meersalz und Trockenfrüchte

süßer Torfrauch, Meersalz und Trockenfrüchte Geschmack: noch süßer als im Aroma, öliger Rauch, Fruchtkompott und etwas Asche

noch süßer als im Aroma, öliger Rauch, Fruchtkompott und etwas Asche Nachklang: langanhaltend, Torfasche, Trockenfrüchte

Die Abfüllung ist in Kürze im Fachhandel sowie unter https://www.fassmeister.com/p/finlaggan-islay-single-malt-single-cask-for-germany-refill-sherry-butt-54-5-vol-0-7l erhältlich.

Fachhändler und Gastronomen, die gern mit Whiskymax zusammenarbeiten möchten, melden sich gern unter info@whiskymax.com.