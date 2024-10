Talisker könnte nach größerem Neubau abgerissen werden

Zumindest der größte Whiskyproduzent Schottlands scheint am mittel- bis langfristig steigenden Bedarf an Whisky keine Zweifel zu haben: Wie The Press & Journal heute berichtet, will Diageo zwecks Produktionssteigerung Talisker am Gelände der Brennerei neu bauen – und danach die alten Produktionsgebäude der Destillerie abreißen. Das geht aus einer Proposal of Application Notice (PAN) hervor, die der Getränkegigant nun der Highland Council übermittelt hat.

In diesem Dokument stellt Diageo die Pläne für Talisker unter folgendem Titel dar:

Vorgeschlagene Neuentwicklung des Talisker-Brennereigeländes zur Erweiterung der bestehenden Produktion der Brennerei durch den Bau einer neuen Brennerei unter Einbeziehung nachhaltiger Technologien mit zugehörigen Hilfseinrichtungen am Standort – zusammen mit der gesamten zugehörigen Infrastruktur, einschließlich neuer Zufahrt, Entwässerung, Abfluss, Straßenverbesserung und Landschaftsbauarbeiten, einschließlich des Abrisses bestehender Produktionsanlagen nach Inbetriebnahme der neuen Anlage.“ Übersetztes Zitat aus dem Proposal of Application Notice

Festzuhalten ist, dass dieses Proposal of Application Notice noch kein formaler Bauantrag ist, und dass laut einem Sprecher von Diageo keine fixen Termine für die Erweiterung von Talisker gegeben sind. Man werde zunächst einmal, auch noch in unbestimmter Zeit, eine Präsentation der Pläne für die Öffentlichkeit arrangieren und sich so das Feedback der lokal Betroffenen einholen.

Jedenfalls hat man den ersten Schritt im Prozess getan – über den Fortgang informieren wir Sie natürlich wie gewohnt immer dann, wenn neue Fakten auftauchen.