TTB-Neuheiten: Johnnie Walker Black Label Player No. 456, Craigellachie 39yo, Bladnoch 8yo, Benromach Contrasts: Unpeated

Fürs Wochenende haben wir aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank wieder eine Ladung möglicher neuer Whiskys ausgehoben – die Chancen, dass sie auch bei uns in Europa erhältlich sein werden, sind dabei durchaus gegeben bis ziemlich sicher.

Fangen wir einmal mit einem Johnnie Walker Black Label an, der für die Netflix-Serie Squid Game auf den Markt gebracht werden soll: Der Johnnie Walker Player No. 456 zeigt eine interessante Variante der Gallionsfigur, enthält aber wahrscheinlich den normalen 12 Jahre alten Johnnie Walker bLack Label. So sehen die Etiketten des mit 40% vol. Alkoholstärke abgefüllten Blended Scotch Whisky aus:

Preislich wohl in einer anderen Liga wird der Craigellachie Exceptional Casks Series 39yo spielen (eine weitere Ausgabe nach der aus dem Jahr 2020) – er wurde 1983 destilliert, seit 2020 in einem Oloroso Sherry Cask gefinisht und Ende 2023 abgefüllt. 540 Flaschen mit einer Alkoholstärke von 46,5% vol. wird es geben, und das sind seine Etiketten:

Ein neuer Bladnoch ist der Bladnoch 8yo, ein mit 46,7% vol. Alkoholstärke abgefüllter Lowland Single Malrt, der Bestandteil der Double Matured Colection ist. Er wurde in American Oak Red Wine Casks nachgereift, zuvor dürfte er in Bourbon Barrels gelagert worden sein. Master Distiller Dr. Nick Savage bezeichnet ihn als geschmackliche Mischunga aus Erdbeermarmelade und kräuterigen Noten – die genauen Tasting Notes finden sich auf dem Etikett:

Und zum Abschluss noch der mögliche neueste Whisky aus der Contrasts Serie von Benromach, der Benromach Contrasts: Unpeated, der in Sherry- und Bourbonfässern gereift wurde und – für Benromach ganz untypisch – mit nicht getorftem Malz gemacht wurde. Auch hier finden sich die Tasting Notes am Etikett – sie beschreiben die Aromen von Bratäpfeln, Ananas und ein Finish mit Eiche und Menthol:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.