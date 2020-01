Neu: Craigellachie Exceptional Cask 39yo

Für Liebhaber alter und lange gereifter Speyside-Whiskys hat der Londoner Flughafen Heathrow ein besonderes Schätzchen parat: Der Besitzer der Brennerei, der Getränkekonzern Bacardi, hat eine 39 Jahre alte Ausgabe des Whiskys aus der Destillerie abgefüllt und bietet diese exklusiv am Flughafen der britischen Hauptstadt an.

1980 destilliert, reifte der Craigellachie Exceptional Cask 39yo in einem Refill Bourbon Hogshead und wurde von Malt Master Stephanie MacLeod ausgesucht. Charakteristisch für die Abfüllung, so MacLeod, seien Noten von Eiche, angekohlte Ananas und geröstete Getreideflocken.

138 Flaschen zu je 0,7l, abgefüllt mit 51,5% vol. gibt es, und alle sind in Heathrow für den Preis von £3499,99 erhältlich. Entweder im Global Travel Retail, in der Heathrow Boutique oder via Collect Service.

Wer sich die Flasche gönnt, der kann durch den Kauf übrigens einen Luxusurlaub in Schottland gewinnen, der drei Tage lang dauert. Er beinhaltet ein Craigellachie Pairing Dinner in Edinburgh und eine persönliche Guided Tour durch die Bars der schottischen Hauptstadt. Auch bringt man Sie zu einer individuellen Tour abseits der normalen Besichtigungen in die Brennerei – und sie übernachten danach im Craigellachie Hotel.