PR: Markteinführung der Anecdotes of Ages Collection – durch The Macallan und Le Clos am Flughafen Dubai

Für die vielen Freunde der Abfüllungen der Destillerie Macallan gibt es Neuigkeiten über eine Abfüllungsserie, die wir bereits hier im Februar erstmals vorgestellt haben – die allerdings wegen ihrer wirklich strikten Limitierung wohl für die allermeisten unerstehbar bleiben werden: Die beiden ersten Abfüllungen aus der Anectodes of Ages Collection wurden durch The Macallan für Le Clos in Dubai vorgestellt, und zwar, wie die Destillerie schreibt, einem „allerengsten Kundenkreis“.

Hier einmal die Daten der beiden Erstausgaben mit Whisky aus dem Jahr 1967, in einer Auflage von 322 Flaschen und mit einem Ausgabepreis von ca. 70.000 Euro pro Flasche, bevor wir die deutschsprachige Pressemitteilung von The Macallan hier für Sie abdrucken:

Anecdotes of Ages Collection: Down to Work Limited Edition

Color: Caramelized peach

Aroma: Classic antique oak, dried fruit and fig combined with hints of pineapple and mango layered with a decadent chocolate strawberry note.

Palate: Warm chocolate with light nutmeg and ginger, oak spices and sweet oak opening into pineapple and coconut with an unexpected strawberry and hazelnut burst

Finish: Complex with a medium to long finish of chocolate, sweet oak and lightly spiced peach

ABV: 46.7%

An Estate, A Community and A Distillery

Color: Cinnamon

Aroma: Rich in dried fruits and spices with a hint of orange and clove

Palate: Dried fruits with cracked black pepper and treacle, accents of vanilla and orange oil

Finish: A long, rich oak finish with cinnamon and cacao

ABV: 47.7%

Markteinführung der Anecdotes of Ages Collection: The Macallan stärkt Partnerschaft mit Le Clos am Flughafen Dubai

DUBAI, VAE, 30. November 2021 /PRNewswire/ — In einer atemberaubenden Auftaktveranstaltung haben The Macallan und Le Clos gemeinsam einer ausgewählten Gruppe der engsten Kunden von Le Clos in Dubai die „Macallan Anecdotes of Ages Collection“ in der Macallan Boutique by Le Clos vorgestellt.

Die Anecdotes of Ages Collection ist eine außergewöhnliche Kunst- und Whisky-Kollaboration mit dem renommierten britischen Pop-Künstler Sir Peter Blake. Im Mittelpunkt der Sammlung stehen 13 einzigartige Flaschen außergewöhnlichen Whiskys aus dem Jahr 1967. Jede Flasche ist mit einer eigenen Sir Peter Blake-Collage auf dem Etikett versehen, die einzigartige Geschichten über die Geschichte, die Gemeinschaft und die wunderschöne Umgebung des Macallan Estate erzählt.

Den Gästen der Veranstaltung wurden zwei der begehrten Abfüllungen aus der Kollektion vorgestellt – die Anecdotes of Ages: Down To Work Limited Edition und die Anecdotes of Ages: An Estate, A Community and Distillery.

Die Anecdotes of Ages: Down To Work Limited Edition erzählt eine bedeutende Geschichte, die einen Meilenstein in der Geschichte von The Macallan darstellt: von einer Zeit, in der die Entscheidung getroffen wurde, trotz des Kompromissdrucks weiterhin Sherry-Eichenfässer zu verwenden.

Die Flasche mit dem Original-Etikett, die diese besondere Geschichte darstellt, befindet sich im Archiv von The Macallan. Digitale Nachbildungen des Etiketts sind als limitierte Auflage mit dem gleichen Whisky von 1967 und auf nur 322 Flaschen erhältlich.

Die Anecdotes of Ages: An Estate, A Community and Distillery ist eine Hommage an einige der farbenfrohen Charaktere aus der Vergangenheit und Gegenwart von The Macallan. Sie erinnert an Sir Peter Blakes Besuch des The Macallan Estate an dem legendären Fluss Spey. Das Etikett wurde von Sir Peter digital gestaltet.

Aufgrund der langjährigen Partnerschaft zwischen The Macallan und Le Clos wird in der Macallan Boutique by Le Clos im Terminal 3 des Flughafens Dubai eine der 13 Originalflaschen aus der Kollektion zu sehen sein. Die Anecdotes of Ages: Journey to Market ist eine Hommage an die zahlreichen Reisen der Marke The Macallan, die nach und nach an Bekanntheit gewann. Der außergewöhnliche Whisky steht in einer eigens dafür angefertigten Vitrine.

Jeremy Speirs, Edrington-Regionalleiter für globalen Reiseeinzelhandel, betonte:

„Die Anecdotes of Ages Collection würdigt auf einmalige Weise die Geschichte von The Macallan und die Persönlichkeiten, die zu seinem hervorragenden Ruf und Erbe beigetragen haben. In den letzten Jahren war Le Clos ein wichtiger Partner für den Wachstumskurs von The Macallan im weltweiten Reiseeinzelhandel und wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft zu würdigen, indem wir Abfüllungen aus der Kollektion in unserer Boutique in Dubai präsentieren.“

Ben Odgers, Geschäftsführer von Le Clos, fügte hinzu:

„Jetzt, wo langsam wieder mehr Flugreisende unterwegs sind, freuen wir uns, die Anecdotes of Ages Collection in unserer Boutique zum Leben zu erwecken. Damit bauen wir auf unseren konkurrenzlosen Erfolgen darin auf, Whisky-Liebhabern und -Sammlern einige der seltensten und begehrtesten Abfüllungen auf dem Markt anzubieten.“

Weitere Informationen finden Sie auf themacallan.leclos.net.