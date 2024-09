Whiskymax bringt neue Single Casks von Ballykeefe – jetzt mit Altersangabe! – und Spiced Irish Moonshine

Von Whiskymax können wir Ihnen vier neue Abfüllungen aus Irland vorstellen – allesamt aus der Ballykeefe Distillery bei Kilkenny. Es sind drei Single Malts und ein spiced Irish Moonshine, und Genaueres zu den Bottlings können Sie der nachfolgenden Info entnehmen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neue Single Casks von Ballykeefe – jetzt mit Altersangabe! – und Spiced Irish Moonshine bei Whiskymax erhältlich

Neu angetroffen bei Whiskymax sind vier Abfüllungen der familiengeführten Farm-Distillery bei Kilkenny. Beide neuen Single Casks – erhältlich sowohl in Trinkstärke mit 46% als auch in Fassstärke mit 55,8% – weisen nun eine Altersangabe auf, nämlich distilled: 08/2018 und bottled: 08/2024.

Darüber hinaus erscheint neu in Deutschland die fassstarke Single Pot Still Variante exklusiv bei themaltshop.de!

Wie immer produziert Ballykeefe als familiengeführte Farm-Distillery zu 100% nachhaltig.

Erschienen sind im Einzelnen:

Ballykeefe 2018/2024 Single Malt / Single Cask & Single Estate Irish Whiskey

Cask Type: Ex-Bourbon

ABV: 46%

Triple Distilled

UVP: € 49,90

Tasting-Notes:

Aroma: Eine sanfte Nase mit Noten von gerösteter Eiche, Zitrusfrüchten und Kokosnuss, die sich in Apfelbiskuit auflösen.

Geschmack: Zunächst dominieren Malz und Früchte mit Mango und einem Hauch von reifer Banane. Dann Toffee-Apfel, der in Crème Brûlée übergeht.

Nachklang: Langer Abgang mit Noten von Apfel-Custard und einem Hauch von Gewürznelken.

Ballykeefe 2018/2024 Single Malt / Single Cask & Single Estate Irish Whiskey CASK STRENGTH

Cask Type: Ex-Bourbon

ABV: 55,8%

Triple Distilled

UVP: € 64,90

Tasting-Notes:

Aroma: Eine sanfte Nase für einen Cask Strength Whiskey mit Noten von gerösteter Eiche, Vanillepudding und Apfelbiskuit.

Geschmack: Ein intensiver Schub von Früchten, süßer Lakritze und Malz, wobei der Apfel dominiert, unterstützt von tropischen Früchten. Dann intensiv gekochter Apfel und Tarte Tatin, Marzipan und Gewürznelken. Ein fassstarker Whiskey, der zunächst pur genossen werden sollte, um diese wunderbare Geschmacksbombe zu erleben.

Nachklang: Ein langes, intensives Finish mit Bratapfel und Gewürznelken.

Ballykeefe Limited Edition Spiced Irish Moonshine

In Anlehnung an die verbotene Schwarzbrennerei abgefüllt zeichnet sich Ballykeefes Moonshine durch subtile Noten von Zimt, Nelken, Ingwer und Sternanis aus. Braugerste, die auf dem eigenen Familienbetrieb gesät, angebaut und geerntet wird, wird in italienischen Kupferbrennblasen destilliert und dann mit Ballykeefe-Tiefbrunnen-Kalksteinwasser gemischt, um den mehrfach preisgekrönten Ballykeefe Whiskey herzustellen. Dieser Whiskey wird dann durch die Zugabe von orientalischen Gewürzen zu einem ganz besonderen irischen Moonshine verarbeitet, der bei Mixern sehr beliebt ist.

Tasting-Notes:

Aroma: Gewürztes Mürbegebäck, mit einem Hauch karamellisierter Ananas.

Geschmack: Ein Hauch von Whiskey, gefolgt von Weihnachtskuchen, Zimt und Gewürzen und allem, was schön ist. Langer Abgang und durch und durch wärmend.

Cocktail-/Longdrinktipp:

Ein mit Eis gefülltes Tumbler-Glas, 35,5 ml Ballykeefe Spiced Irish Moonshine dazugeben und mit Apfelsaft oder Ginger Ale und ggf. einer Zitronenscheibe auffüllen.

Alle Abfüllungen sind in Kürze im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/ballykeefe-distillery erhältlich.

Fachhändler und Gastronomen, die diese und weitere Artikel aus dem Sortiment von Whiskymax beziehen möchten, wenden sich gern an info@whiskymax.com

Ebenfalls neu in Deutschland:

Ballykeefe Single Pot Still in Fassstärke – themaltshop.de exklusive

Cask Type: Ex-Bourbon

ABV: 62,8%

Triple Distilled

UVP: € 59,90

Aroma: Die Nase ist intensiv, aber sanft mit echter Tiefe und Charakter, mit kräftigen Noten von warmem Karamell, fester Eiche, Vanille, Malzgetreide und einem kleinen Hauch von Kokosnuss.

Geschmack: Der Geschmack hat zunächst einen Ausbruch von Orangenschalen und dunkler Schokolade auf der Zunge. Dann eine Welle von Gewürzen mit Noten von Lakritze, Nelken, Kardamom und einem Hauch von beruhigendem Mentholöl im Hintergrund. Ein kleiner Spritzer Wasser besänftigt das fassstarke Feuer und verstärkt das üppige Mundgefühl.

Nachklang: Langer, langsam brennender Abgang, dominiert von zerhackten Orangen und Anis.

Erhältlich unter https://www.themaltshop.de/p/ballykeefe-irish-single-cask-single-pot-still-whiskey-62-8-vol-0-7l