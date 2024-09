Wenn sich Menschen für andere Menschen oder die Umwelt einsetzen, obwohl das nicht ihr “Aufgabenbereich” ist, dann ist das eine gute Sache. Und wenn ein Unternehmen dieses Engagement bündelt, unterstützt und unter ein Motto stellt, dann auch.

Brown-Forman Deutschland tut das mit dem “Engage Day”, der auch in diesem Jahr wieder stattfand. Wir bringen dazu gerne die Pressemitteilung – und sagen ganz explizit “Danke”!

Brown-Forman Deutschland setzt mit dem „Engage Day 2024“ erneut ein starkes Zeichen für Gemeinschaft und Nachhaltigkeit

Hamburg, 1C. September 2024 – Brown-Forman Deutschland setzt die Tradition des sozialen und ökologischen Engagements fort und führt im September 2024 erneut einen “Engage Day” durch. Dieser Tag, der sich mittlerweile als fester Bestandteil der Unternehmenskultur innerhalb der deutschen Brown-Forman Organisation etabliert hat, steht im Zeichen von sozialer Gemeinschaft und Nachhaltigkeit.

In diesem Jahr engagieren sich beim „Engage Day“ rund 70 MitarbeiterInnen aus dem Brown-Forman Deutschland Team in acht Projekten verschiedener Organisationen, die im Umweltschutz und in der sozialen Fürsorge aktiv sind. Die Aktivitäten reichen von der Aufforstung lokaler Grünflächen, handwerklicher Unterstützung, Essensverteilung bis hin zur Begleitung älterer Menschen bei täglichen Erledigungen. Zu einigen Einrichtungen hat sich bereits eine langjährige Beziehung aufgebaut.

“Der Engage Day ist für uns eine schöne Gelegenheit, unser Engagement für die Gemeinschaft und die Umwelt intern und extern sichtbar zu machen. Er zeigt, wie soziales Engagement und Umweltbewusstsein in unserer Unternehmenskultur verankert sind. Wir fokussieren uns dabei auf Projekte in der Region Hamburg, wo wir unsere Unternehmenszentrale haben. Ich freue mich sehr zu sehen, wie unsere MitarbeiterInnen sich mit Leidenschaft für die verschiedenen Anliegen einsetzen,“

freut sich Maria Navas, Geschäftsführerin Brown-Forman DACH & Malta, die selbst für das Projekt “De Fleetenkieker e.V.” die Ärmel hochkrempelt und mithilft, die Wasseroberfläche und Uferanlagen der Alsterkanäle in der Hansestadt zu säubern. Der Einsatz erfolgt für alle Mitarbeitenden im Rahmen der Arbeitszeit auf freiwilliger Basis, bei der Projektzuteilung werden Präferenzen berücksichtigt.

Brown-Forman möchte durch gesellschaftliches Engagement sowohl durch direkte Mitarbeit als auch durch finanzielle Unterstützung zu einem positiven Wandel beitragen. Die deutsche Brown-Forman Organisation förderte im letzten Jahr in Deutschland 25 gemeinnützige Organisationen mit einer Gesamtspendensumme von über 60.000 Euro. Weltweit steuern Brown-Forman Projektteams an mehr als 30 Standorten das soziale Engagement in lokalen Projekten. Neben Unternehmensspenden leisteten Brown- Forman MitarbeiterInnen im Geschäftsjahr 2024 global rund 18.500 ehrenamtliche Stunden.

ÜBER BROWN-FORMAN

Die Brown-Forman Corporation stellt seit mehr als 150 Jahren hochwertige Spirituosenmarken her und hält sich verantwortungsvoll an das Gründungsversprechen „Nothing Better in the Market“. Auf dem deutschen Markt vertreibt und vermarktet die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg eine Auswahl der Premiummarken aus dem internationalen Portfolio. Hierzu zählen die American Whiskeys Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Woodford Reserve und Old Forester, die schottischen Single Malts The Glendronach und Benriach, Slane Irish Whiskey, Botucal Rum, Gin Mare, Fords Gin, die Tequilas Herradura und el Jimador und der Likör Chambord. Mit einem Team von rund 5.700 MitarbeiterInnen weltweit teilt Brown-Forman die Leidenschaft für Premiumgetränke in mehr als 170 Ländern. Weitere Informationen unter brown- forman.com, über LinkedIn, Instagram und X.

In Deutschland zählen rund 175 MitarbeiterInnen zum Unternehmen, das im Jahr 2023/2024 erneut als Great Place to Work© zertifiziert ist. Brown-Forman setzt sich mit globalen und lokalen Initiativen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol ein. Weitere Informationen: RESPONSIBLEdrinking.eu