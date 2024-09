Für unsere Leser und Whiskyfreunde im Raum Magdeburg und wohl auch darüber hinaus ist die Anküngigung eines besonderen Kinoabends im OLI-Kino Magdeburg von Interesse: Dort findet im Beisein des Regisseurs Greg Swartz aus Los Angeles die Welt-Premiere des Director Cuts des Films “The Water of Life” über Whiskylegende Jim McEwan statt, samt eines Tastings im Kino – moderiert von Udo Sonntag und Roman Behrens (Whiskybar “The Malt Club”).

Im Ticketpreis von 79 Euro sind laut Veranstalter 7 Whisky, 1 Nosing Glas, der Kinoeintritt und “1 Eierlikör” inkludiert. Aber lesen Sie selbst:

“The Water of Life” – Welt-Premiere des Director’s Cut im OLI Kino Magdeburg am 28.09.2024 19:00 Uhr

Aus Hollywood wird OLI-Wood! Wir machen ganz großes Kino in Mageburg!

Deutschlands Beste Whiskybar 2024 (Bronzemedaille) „The Malt Club“ aus dem Hotel & Restaurant Behrens aus Haldensleben begrüßt den Hollywood-Regisseur Greg Swartz aus Los Angeles!



Das wird ein besonderes Kino-Whisky-Tasting-Highlight am 28. September 2024 um 19:00 Uhr in Magdeburg mit der weltweiten Premiere für den “Directors Cut – The Water of Life” !

Wir kommen ins Kiezkino nach Stadtfeld und zeigen den Whiskyfilm „The Water of Life“. Über den roten Teppich schreiten im Blitzlichtgewitter ab 18:30 Uhr der Regisseur des Films Greg Swartz aus Hollywood, der Biograf und Whiskyexperte Udo Sonntag aus Kulmbach, Roman Behrens aus der prämierten Whiskybar aus Haldensleben und natürlich Sie, die Whiskygenießer!

Um 19:00 Uhr moderieren Udo Sonntag und Roman Behrens den Film mit einem ersten Whisky an. Dann sehen sie diese Hommage an das flüssige Gold Schottlands und erfahren mehr über Jim McEwan, die Brennmeisterlegende von Islay. Während des Films können Sie weiter verkosten.

Der Film wird in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln ausgestrahlt.

Nach dem Film verkosten wir weiter und sprechen mit dem Regisseur über die Entstehung des Films. Mit einem ordentlichen Highland-Toast beenden wir die Filmnacht. Danach können sie die Biographie oder den Film erwerben und vom Autor oder Regisseur beim Meet & Greet signieren lassen! Weiterhin können Sie eine Flasche Bruichladdich kaufen und diese signieren lassen.

Das Team der Kino-Chefin Ines Gerrit Möhring wird Ihnen Snacks in den Pausen servieren. An der „Trinkbar“ von Heiko Fechner gibt es gekühlte Getränke!



Ihre Tickets beinhalten: 7 Whiskys, 1 Eierlikör, 1 Noising-Glas vom Hotel Behrens, den Kinoeintritt und jede Menge Spaß

Restkarten an der Abendkasse!