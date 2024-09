TTB-Neuheiten: Macallan Distil Your World Mexico Edition #2, Ardnamurchan 10th Anniversary Edition

Zwei neue Whiskys können wir Ihnen als mögliche Neuerscheinungen zu Wochenbeginn servieren – beide sind in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht und daher Kandidaten für eine zukünftige Markteinführung. Bei beiden sind wir uns ziemlich sicher, dass sie nicht besonders lange auf sich warten lassen und auch am deutschen Markt auftauchen werden.

Fangen wir mit einem neuen Macallan an: Der Macallan El Celler de Can Roca Distill your World – Mexico setzt die Zusammenarbeit mit dem weltberühmten spanischen Restaurant und den Roca-Brüdern fort. Er mag auf den ersten Blick für Macallan-Kenner nicht neu erscheinen, aber im Gegensatz zur Ausgabe des Vorjahrs ist er nicht mit 48% vol. Alkoholstärke abgefüllt, sondern eine Einzelfassabfüllung in Fassstärke vcon 54,8%. Er zeigt auch “Bottle 2 of 2” am Rückseitenetikett. Die Tastingnotes können Sie den Etiketten entnehmen:

Eine andere, für die meisten wohl erschwinglichere Preisklasse wird der Adnamurchan AD/10 10th Anniversary Edition haben. Er wird/wurde zum 10. Jahrestag der Destillerie aufgelegt, ist tatsächlich 10 Jahre alt und mit 50% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Er enthält ungetorften Single Malt aus ex-Bourbonfässern und Paul Launois Barriques – eine sicherlich interessante Kombination. Auch hier haben wir die Etiketten für Sie:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.