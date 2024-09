Exklusiv-Video: Interview mit Heaven’s Door Master Distiller Ken Pierce

Bei unserem Besuch der neuen Heaven’s Door Distillery in Kentucky, die ab nächstem Jahr auch für Besucher geöffnet sein wird, hatten wir auch die Möglichkeit, mit dem Master Distiller Ken Pierce, ein Gespräch über seine Arbeit und die Produktion von Bourbon zu führen. Nedben unserem Fotobericht vom Besucherzentrum in Louisville und dem Gespräch mit Master Blender Alex Moore ist dies der dritte Artikel unserer Serie über die Brennerei von Bob Dylan, die wir mit einem Video über den Besuch in den nächsten Tagen abschließen werden.

Zunächst aber einmal viel Vergnügen mit dem Interview mit Ken Pierce, der in der Destillerie in Kentucky für das Brennen und gemeinsam mit Alex Moore für das Blenden zuständig ist: