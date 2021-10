PR: Neues Buch von Jim McEwan – „Isle of my heart“

Whisky-Leidenschaft ist nicht nur Genuss des Wassers des Lebens, sondern auch die Geschichten und Personen rundherum. Daher wird es viele Whiskyfreunde freuen, dass es schon bald ein neues Buch von Whisky-Legende Jim McEwan geben wird: „Isle of my heart„, eine Hommage an Islay, in der Jim die schönsten Ecken der Whiskyinsel vorstellt.

Das Buch wird am 25. Oktober erscheinen – hier alle Infos dazu, natürlich auch die ISBN Nummer zum Vorbestellen:

Neues Buch von Jim McEwan – „Isle of my heart“

Jim McEwan ist unter Whisky-Freunden eine Legende. Die Menge der Innovationen, mit denen er die Branche weiterentwickelt hat, ist einfach atemberaubend. it „A Journeyman’s Journey – Die Geschichte des Jim McEwan“, erschienen im Plassen Verlag im April 2021, hat er seine Biografie vorgelegt. Jetzt geht es in seinem neuesten Buch um seine Whiskyheimat, Islay.

ISLAY – Die Whisky-Insel

Ein wenig westlich vom schottischen Festland und ein wenig nördlich von Irland: Da liegt sie, mitten im rauen Nordatlantik. Islay. Die Königin der Hebriden, die Whisky- Insel, die Heimat von Jim McEwan. Jim, dessen Name untrennbar mit der Erfolgsgeschichte schottischen Single Malts verbunden ist, nimmt den Leser mit auf eine Reise zu den schönsten Plätzen seiner Insel Islay. Vom legendären Lighthouse in Port Charlotte über den Fährhafen in Port Ellen und das Kildalton Cross geht die Reise immer tiefer in die geheimnisvollsten und schönsten Ecken der Insel. Liebevoll zusammengestellt und kommentiert von Jim McEwan, bieten sich hier sowohl dem Natur- als auch dem Whiskyfan wunderschöne Einblicke in die raue Schönheit der Whisky- Insel Islay.

BIBLIOGRAFISCHE DATEN

BN-Nummer

Preis: 40,32 € (A: 41,50 €)

256 Seiten

ISBN: 978-3-86470-793-3

Kulmbach, 25.10.2021