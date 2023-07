Um sich in Islay zu verlieben, braucht es nicht unbedingt die Destillerien auf der Insel (obwohl, das hilft). Allein, was sie an Schönheit der Landschaft, an Flora und Fauna und nicht zu vergessen: an Gastlichkeit zu bieten hat, reicht dazu.

Wir möchten Ihnen heute 35 Bilder von Islay präsentieren, die die Insel und nicht den Whisky zum Thema haben – aufgenommen im Juni dieses Jahres. Kommen Sie mit uns und genießen sie… (alle Bilder: Whiskyexperts 2023)