Serge verkostet: Ein Sommerpärchen – Glengoyne Core Range vs. unabhängig

So wie am Montag beschränkt sich Serge Valentin heute in seiner Verkostung auf zwei Samples – angesichts der herrschenden Sommertemperaturen wohl eine kluge Entscheidung. Es geht um die südlichste Highland-Destillerie Schottlands, Glengoyne. Sie liegt so südlich, dass die Lagerhäuser (und der Besucherparkplatz) technisch gesehen bereits in den Lowlands zu liegen kommen.

Die Eckdaten der Verkostung: 15 gegen 14 Jahre, Originalabfüllung gegen ein unabhängiges Bottling – und im Resultat in beiden Fällen höchst erfreulich…

Abfüllung Punkte

Glengoyne 15 yo (43%, OB, +/-2022) 87 Glengoyne 14 yo 2008/2022 (55.1%, Hunter Laing, First Editions, refill barrel, cask #HL9265, 223 bottles) 88