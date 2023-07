Neu bei Kirsch Import: The GlenAllachie Cuvée Wine Cask Finish, ElsBurn Sherry SC, Yuza Second Edition, Thin Lizzy Irish Whiskey

Wie jeden Dienstag können wir Ihnen einige Neuheiten präsentieren, die über Kirsch Import den Weg in den deutschen Handel finden werden. Dabei ist diesmal der neue The GlenAllachie Cuvée Wine Cask Finish, ein extra für Kirsch Import abgefüllter ElsBurn Sherry Single Cask, aus Japan der Yuza Second Edition und der irische Thin Lizzy Irish Whiskey.

Details wie immer nachfolgend:

Vorteilhafte Verbindung: Billy Walkers neues Whisky-Cuvée

Cuvée – das ist Französisch und kommt aus der Winzerwelt. Abgeleitet vom Wort „cuve“ für Fass oder Tank beschreibt es die Vermählung verschiedener Weine, die unter einem Etikett abgefüllt werden. Winzer kombinieren so die Eigenschaften und Aromen bestimmter Weinanbaugebiete oder Rebsorten zu einem köstlichen Gleichgewicht. Das Vorgehen verlangt in der Wein- wie auch der Whiskyherstellung großes Fingerspitzengefühl. Ein Fall für Billy Walker.

Seine in über 50 Jahren Erfahrung erlangte Blend-Kunst demonstrierte Billy Walker bereits mehrfach in Form der Whisky-Cuvées für Kirsch Kunden.



Jetzt selektierte und kombinierte die lebende Legende Barrels und Barriquefässer zu einer neuen Brennereiabfüllung, dem The GlenAllachie Cuvée Cask Finish 2012/2023.



Der Single Malt reifte zunächst in Bourbon Barrels. Für die Veredelung zog Billy Walker verschiedene Barriquefässer aus europäischer Eiche heran.



Vertreten sind Rotweinfässer der französischen AOC-Regionen (Appellation d’Origine Contrôlée) Languedoc und Médoc sowie mit Grattamacco und Recioto della Valpolicella vorbelegte Barriques aus Italien.



Kunstvoll verschnitten, bietet das limitierte Release ein opulentes Erlebnis mit kräftigen roten Früchten, sanfter Würze und einem Hauch von Zitrusfrüchten.

The GlenAllachie Cuvée Wine Cask Finish GlenAllachie 2012/2023

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrels, European Red Wine Barriques (Finish)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:

Nase: Fülle von hellen Früchten, Heidehonig und getrockneten roten Beeren, mit Nuancen von Ingwer, karamellisiertem Gebäck und sanfter Würze.



Gaumen: Schichten von Obstgartenfrüchten, Orangenschale und Honigwabe, gefolgt von Noten von Pflaumensirup, Feigen und glasierten Kirschen.



Nachklang: Ein Hauch von Zimt, Ingwer und roten Beeren.

Vollmundige Verwöhnung: Exklusives ElsBurn Sherry Single Cask für Kirsch Import

Ca. 60 Prozent – so groß ist der Anteil an Sherryfässern im vielfältigen Fasslager der Hercynian Distilling Co. Eines der fruchtigen Eichenfässer aus Spanien konnten wir für eine Exklusivabfüllung sichern. Für den fassstarken ElsBurn 11 y.o. füllte die Harzer Manufaktur ein Hogshead ab, das zuvor mit Cream Sherry belegt war. Dessen Basis: (halb)trockener Oloroso Sherry, der mit natursüßem Wein oder konzentriertem Traubenmost verschnitten wird.



Das Ergebnis schmeckt ebenso vollmundig süß wie samtig und cremig – köstliche Eigenschaften, die auch das Single Cask veredeln. Malzige Noten, süße Trockenfrüchte, Zartbitterschokolade und Mandeln feiern in Nase und Gaumen ein Aromafest.



Dafür waren dem handgefertigten Hercynian Single Malt aus hellem, nicht-rauchigem Malz und geröstetem Chocolate-Malz mehr als 11 Jahre im First Fill Cream Sherry Hogshead Nr. 759 gegönnt. Der Whisky aus dem Harz ist wie immer zu 100 Prozent natürlich.

ElsBurn 11 y.o. Cream Sherry Hogshead

The Original Hercynian Single Malt Whisky

Limited Exclusive Edition for Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 23/11/2011

Abgef. 07/03/2023

Herkunft: Deutschland, Harz

Fasstyp: First Fill Cream Sherry Hogshead

Fassnr. 759

290 Flaschen

47,4% Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Üppig, ölig, fruchtig: Die Second Edition aus Japans Mikro-Brennerei Yuza

Die Yuza Distillery, gegründet von Shochu-Größe Kinryu, nahm erst 2018 den Betrieb auf. Seinen Single Malt produziert das junge Team der nur 620m² großen Brennerei nach dem Prinzip „TLAS“, für „tiny“ (winzig), „lovely“ (schön), „authentic“ (authentisch) und „supreme“ (überragend), und setzt damit auf Qualität statt Quantität.

Dafür schafft die Lage in Yamagata, zwischen dem Mount Chokai und dem japanischen Meer, ideale Bedingungen: mit kaltem, weichem Grundwasser aus den Bergen, frischer, maritimer Luft und im Jahresdurchschnitt 40°C Temperaturunterschied. Kinryu Master Distiller und Blender Masaharu Sasaki schätzt, dass acht Jahre Reifung in Schottland nur fünf Jahren in Yamagata entsprechen.



Mit dem Yuza Second Edition 2022 präsentiert die Mikro-Brennerei ihre zweite Abfüllung – und zwar erneut in knackiger Fassstärke.



Nach Destillation in den beiden Pot Stills von Forsyth’s (darunter eine von Glendronach inspirierte Still für mehr Oberflächenkontakt und reinere Aromen), reifte der Single Malt in Bourbon- und Sherryfässern. Für mehr Komplexität, Tiefe und luxuriösen Charakter verblendet, entfaltet die Second Edition ein üppiges, öliges Profil aus Trocken- und Obstgartenfrüchten, süßer Vanille und einem Hauch von Torf.

Yuza Second Edition 2022

Single Malt Japanese Whisky

Abgef. 2021

Herkunft: Japan

Fasstyp: Bourbon Casks, Sherry Casks

62% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

„Born in Music – Aged in Oak”: Thin Lizzy Whiskey

„Whiskey In The Jar“, „Boys Are Back In Town“, „Jailbreak“: Mehr als 4,6 Millionen Nutzer weltweit streamen auf Spotify monatlich die Kult-Songs der prägenden Irish Classic Rock Band Thin Lizzy. Jetzt können Fans ein Stück Musik- und Irish-Whiskey-Geschichte erwerben.



Gemeinsam mit den West Cork Distillers, Irlands größter unabhängiger Whiskybrennerei, kreierten die Band-Mitglieder Scott Gorham und Brian Downey sowie die Familie des verstorbenen Frontmanns Philip Lynott einen Irish Whiskey, bei dem sich Handwerk und Kunst verbinden. Die persönlich getroffene Auswahl ist eine ungewöhnliche Mischung aus dreifach destillierten irischen Grain und Malt Whiskeys. In zweifach ausgebrannten Eichenfässern veredelt, ist Thin Lizzy Irish Whiskey von süßer Vanille, Malz und leichtem Rauch geprägt.

Thin Lizzy Irish Whiskey

Ein Stück Musik- & Whiskey-Geschichte

Herkunft: Irland

Fasstyp: Bourbon Casks

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt