The Spirits Business: Die 10 beliebtesten Destillerien in Schottland, England, Wales und Irland

Eine Erhebung von The Cask Connoisseur hat Eingang in einen Artikel auf The Spirits Business gefunden, und obschon wir immer ein wenig Skepsis gegen Artikel haben, die mit „die zehn“ oder Ähnlichem beginnen, scheint uns die Methodik der folgenden Rangliste doch halbwegs belastbar.

Ermittelt wurden die 10 beliebtesten Destillerien in Schottland, England, Wales und Irland, und die Rangreihung erfolgte auf Grund von Google Rankings und Reviews, die Anzahl der Trip Advisor-Bewertungen und andere Faktoren, die man aus den sozialen Medien entnommen hat. Daraus hat man für insgesamt 231 Brennereien einen Popularitätsindex ermittelt, und dann die Brennereien danach gerangreiht.

Wir wollen natürlich nicht die exakten Ergebnisse vorwegnehmen, dazu laden wir Sie ein, den Artikel auf The Spirits Business zu besuchen; aber wir möchten Ihnen hier eine Zusammenfassung bieten, die Sie so im Artikel dort nicht finden werden:

Sechs der zehn Brennereien liegen in Schottland

Zwei sind auf der irischen Insel beheimatet

beheimatet Eine findet man in Wales , zwei in England , darunter auch den Sieger des Rankings

, zwei in , darunter auch den Sieger des Rankings Nur eine der zehn Destillerien auf der Liste kann man einem internationalen Konzern zuordnen (!)

zuordnen (!) Auf Islay finden sich gleich zwei der Brennereien aus den Top Ten

Neugierig geworden? Bitte folgen Sie unserem Link, um die Liste im Ganzen zu sehen. Und ja, unser Titelbild haben wir einer Brennerei aus den Top Ten gewidmet, und zwar dem Platz acht – eine Brennerei, die erst 2015 eröffnete…