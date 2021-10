Jameson mit neuer Abfüllung: Jameson Black Barrel Barrel Proof (50% vol.)

Der Jameson Black Barrel hat viele Freunde – er ist ein angenehmer, unkomplizierter und doch ausdrucksstarker Whiskey. Jetzt kommt er in einer neuen Form auf den Markt:

Der Jameson Black Barrel Blended Irish Whiskey Barrel Proof wird mit einer Stärke von 50% vol. abgefüllt und wurde aus Pot Still und Grain Whiskeys komponiert, die in einer Mischung aus amerikanischen Eichenfässern, Sherryfässern und doppelt ausgekohlten ehemaligen Bourbonfässern reifte.

Butterscotch, Toffee, Fudge, Vanille und Gewürze bilden seinen geschmacklichen Charakter, seine Haupteigenschaft soll aber seine trotz höherer Alkoholstärke ausgeprägte Sanftheit sein.

Zunächst wird der Whiskey in Irland und auf der Webseite von Jameson erhältlich sein, zu einem Preis von 60 Euro. Der Artikel in The Whisky Business verrät allerdings nicht, ob und wann der neue Jameson auch nach Deutschland kommt. Wir halten Sie im Fall des Falles auf dem Laufenden.