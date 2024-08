Serge verkostet: The Olympic Sessions Tag 9

Es geht weiter: Die heutige Whisky-Weltreise auf Whiskyfun anlässlich der weiterhin stattfindenden Olympischen Sommerspiele in Paris startet wie gewohnt in Frankreich, macht Halt in Australien sowie Deutschland und legt einen dreifachen Stopp in den USA ein.

Da Veränderungen im bisherigen Medaillen-Spiegel durch drei äußerst hoch bewertete Whisky aus Japan kaum möglich scheinen, passte Serge Valentin das Konzept dieser Gegebenheit an. Bei 91 Punkten und mehr gewinnen Abfüllungen nun Gold, bei 90 und 89 Silber, und bei 88 und 87 verteilt Serge Valentin Bronze-Medaillen. Dies führt dazu, dass drei der heutigen Verkostungs-Kandidaten auch eine Medaille erhalten. Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Alfred Giraud ‘Une Odyssée’ (52.9%, OB, France, Collection Singulière, cognac cask, 459 bottles) 89 Spirit Thief ‘American Oak Cabernet and Bourbon’ (48.3%, OB, Australia, Curated Wine Barrel Collection, +/-2023) 83 The Westfalian ‘Masterpiece Peated’ (64.1%, OB, Germany, ex-Macallan sherry hogshead, cask #TW74, 238 bottles) 87 Westward ‘Belgian Ardennes Trappist Ale’ (45%vol, OB, USA, Trappist ale cask, Westward Club, 2021) 82 Copperworks 3 yo 2018/2022 (56.8%, Whisky-Facile, USA, Black Cat Series, virgin oak, cask #287, 239 bottles) 88 Sweden Rock Spirits (44.7%, OB, USA, Kentucky bourbon, +/-2023) 49