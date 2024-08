Nicht nur in einem neuen Look, sondern nun auch mit garantiert sieben Jahre Reifezeit stellt sich Jim Beam® Black heute in der Presseaussendung der Beam Suntory Deutschland GmbH vor, die Sie hier im Anschluss vorfinden:

Tradition trifft auf Weiterentwicklung: Jim Beam® Black präsentiert sich neu

Dank des verfeinerten und sieben Jahre gereiften Bourbon Whiskeys wird der neue Jim Beam® Black zum perfekten Begleiter für gemeinsame Genussmomente.

Frankfurt am Main, August 2024 – Seit August 2024 präsentiert sich ein Klassiker der weltweiten Nr. 1 unter den Bourbon Whiskeys nicht nur in komplett neuem, modern-elegantem Look, sondern vor allem mit verfeinertem Geschmacksprofil: Die neu aufgelegte Premium-Variante – Jim Beam® Black – ist ab sofort für garantiert sieben Jahre gereift und besticht daher durch einen veredelten Geschmack. Mit feinen Noten von Karamell, Vanille und warmen Eichenaromen bietet das neue Liquid ein zugleich intensives und dennoch sanftes Geschmackserlebnis für Bourbon-Liebhaber*innen weltweit.

Jim Beam® Black: Die Fortsetzung einer 229-jährigen Bourbon-Tradition

In der siebten und achten Generation setzen die Master-Distiller Fred und Freddie Noe die 229-jährige Familientradition fort: Der neue Jim Beam® Black überzeugt als außergewöhnlicher und zugleich zugänglicher Bourbon Whiskey.

„Jim Beam® Black ist das Ergebnis der Hingabe und Leidenschaft unserer Familie, mit dem Ziel, den besten Bourbon herzustellen. Mit jedem Schluck kommen sieben Jahre sorgfältige Reifung und unsere Tradition, die bereits seit über zwei Jahrhunderten weitergegeben wird, zur Geltung“, erklären Fred und Freddie Noe die Besonderheit von Jim Beam® Black. „Wir haben unser Herzblut in die Herstellung dieses einzigartigen Bourbons gesteckt. Das verfeinerte Produkt ist ein Ausdruck langjährigen Engagements – ein Bekenntnis zu Qualität und Handwerkskunst. Das Beste, was Jim Beam® zu bieten hat“, so Fred und Freddie Noe weiter.

Neuer Look und eleganter Charakter – ein Whiskey für besondere gemeinsame Genussmomente

Jim Beam® Black präsentiert sich darüber hinaus in einem überarbeiteten Verpackungsdesign: Die neue, modern matt-schwarze Umverpackung mit haptischen sowie goldenen Akzenten strahlt Qualität und Raffinesse aus, welche die Geschichte von Jim Beam® widerspiegelt. Zugleich vermittelt die Neuinterpretation von Jim Beam® Black unübersehbar auf dem Flaschenlabel das Reifeversprechen und strahlt dadurch überzeugende Klarheit aus.

„Nach sieben Jahren Reifung in Weißeichenfässern passiert etwas Magisches mit Whiskey“, sagt Marc Kirchner, Senior Brand Manager Suntory Global Spirits. „Wir nennen es den Sweet Spot. Das Destillat verwandelt sich in ein strahlendes Gold und enthüllt Komplexität und Tiefe. Die Aromen verbinden sich zu einem sanften Whiskey, der im neuen Jim Beam® Black zu finden ist.“

Jim Beam® Black – mit den zusätzlichen Jahren der Reifung – ist die Verkörperung von gut investierter Zeit. Der neue Premium-Whiskey ist für besondere gemeinsame Momente gemacht: einfach pur, auf Eis, in einem Longdrink oder „any damn way you please“ genießen.

Konsument*innen können sich bei Premium Tastings im Handel von der außergewöhnlichen Qualität des Jim Beam® Black überzeugen. Zudem wecken digitale Aktivierungen Lust, den Whiskey in seinem neuen Gewand zu entdecken.

Weitere Informationen zu Jim Beam® Black auf Instagram (@jimbeam_de) oder www.jimbeam.com/dede/unser-bourbon/jim-beam-black.

Jim Beam® Black | (45% vol.) | 70 cl | Unverbindliche Preisempfehlung 21,99 EUR