Der schottischer Schauspieler und Filmproduzent Sam Heughan, bekannt als James „Jamie“ Alexander Malcolm MacKenzie Fraser in der Serie Outlander, erwarb, wie wir berichteten, die Crafty Distillery in Newton Stewart, und eröffnete diese als Galloway distillery neu. Die Spirituosen seiner Brennerei erreichen jetzt über Alba Import die Märkte in Deutschland und Österreich, erscheinen in Deutschland allerdings aus markenrechtlichen Gründen unter dem Markennamen The `Nach (und nicht wie im Rest der Welt unter dem Namen The Sassenach).

Zur Produktfamilie von The `Nach gehören ein Wild Scottish Gin und ein Fine Scottish Vodka, wir haben die folgende Pressemitteilung des Importeurs und Distributors Alba Import so gut wie möglich auf den nun in Deutschland erhältlichen Blended Scotch Whisky The `Nach „Spirit of Home“ konzentriert:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„THE `NACH“ Whisky von Outlander Star Sam Heughan kommt auf den deutschen Markt

Bereits seit 2021 vertreibt der bekannte Star der Serie Outlander, Sam Heughan, seine eigene Spirituosenmarke, die nach dem Kosenamen seiner Partnerin in der TV-Serie benannt wurde. Zunächst erschien der Premium Blended Whisky „Spirit of Home“, dazu gesellte sich 2023 Sam’s „Wild Scottish Gin“ und seit diesem Jahr auch der „Fine Scottish Vodka“ by Sam Heughan.

Die letzten beiden Produkte werden in Galloway hergestellt, bei Galloway Distillery – ehemals Crafty Distillery. Eine Verbindung, die bei genauem Hinsehen viel Sinn ergibt, denn Sam Heughan ist ein „Galloway Lad“, also in der Region geboren und aufgewachsen. Da die Zusammenarbeit äußerst positiv und fruchtbar war, hat der Schauspieler im letzten Jahr die innovative Craft Distillery in Newtown Stewart, die ansonsten für ihre Gin Marke „Hills & Harbour“ bekannt ist, gekauft und führt sie seitdem unter dem Namen Galloway Distillery. Die beiden ehemaligen Besitzer, Craig Rankin und Graham Taylor, sind dabei Geschäftsführer des Unternehmens geblieben.

Hills & Harbour Gin wird bereits seit 2019 in Deutschland durch Alba Import oHG distributiert und so freut man sich bei Alba Import nun, auch die exklusive Spirituosenmarke THE `NACH in Deutschland und Österreich auf den Markt bringen zu können.

Sam Heughans Spirituosen genießen bereits seit Jahren ein hohes Ansehen in Fachkreisen und haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Dabei sind sie gleichermaßen bei Fans der TV-Serie „Outlander“ sowie bei Liebhabern hochwertiger Spirituosen begehrt.

Der Launch der Spirituosenlinie im deutschen Markt erfolgt nun unter dem für Deutschland exklusiven Markennamen „THE `NACH“ (in Schottland und weltweit werden die Produkte unter anderem Namen angeboten, der jedoch aus markenrechtlichen Gründen in Deutschland nicht verwendet werden kann):

THE ‚NACH „Spirit of Home“

Blended Scotch Whisky

46 % vol. / Un-chillfiltered / Natural Colour

Ein Premium Blended Scotch, komponiert aus bestem Single Malt und ungewöhnlich altem Grain. Der Malt Whisky stellt den Löwenanteil in der Rezeptur, während der immerhin21-jährige Grain Whisky zur cremigen Gefälligkeit beiträgt – ein Whisky für Beginner und Experten zugleich, mit dem Hauptaugenmerk auf den unkomplizierten Genuss zu vielen Gelegenheiten.

Die Tasting-Notes

Duft: Einladend mit Zitrusfrucht, Mandeln und Vanille.

Geschmack: Weich und elegant mit Pfirsich, Aprikose, Honig und Karamellbonbon.

Nachklang: Süß und mittellang mit Noten von Muskat, Zitronenöl und Toffee.

Zur Markteinführung seiner Spirituosen in Deutschland kommentiert Sam Heughan:

„Ich freue mich sehr darüber, dass meine Spirituosenreihe nun auch in Deutschland erhältlich ist. Jedes Produkt erzählt eine ganz besondere Geschichte – sorgfältig kreiert unter Einsatz wegweisender Techniken und mit dem Ziel, die wunderbare kulinarische Vielfalt Schottlands ins Rampenlicht zu rücken; direkt aus meiner Heimat Galloway. Derselbe Geschmack, dieselbe schottische Geschichte, dieselben vielfach preisgekrönten Spirituosen – nur unter einem anderen Namen: ‚THE `NACH‘! Wir sind uns sicher, dass Deutschland sie lieben wird!“

Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import ergänzt:

„Bereits seit 2019 sind wir Partner der Crafty Distillery in Newtown Stewart, Galloway. Die Produkte von Hills & Harbour, allen voran der beliebte Gin, sind fester Bestandteil unseres Sortiments. Letztes Jahr haben wir dann die Nachricht erhalten, dass die Brennerei von Sam Heughan gekauft und in Galloway Distillery umbenannt wurde. Wir sind stolz, dass wir nun die Ehre haben, die Spirituosenmarke THE `NACH by Sam Heughan in Deutschland und Österreich zu distributieren.“

Webpage: gallowaydistillery.com/pages/the-nach