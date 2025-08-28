Donnerstag, 28. August 2025, 19:04:04
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Glenfiddich als Duo

Der aktuellen Abfüllung Glenfiddich 16 yo ‘Aston Martin’ stellt Serge heute Glenfiddich 30 yo ‘XXX’ aus 2005 an die Seite

So ist das halt manchmal. Auf der Suche nach einem passenden Whisky zu Glenfiddich 16 yo ‘Aston Martin’ greift Serge Valentin erneut zum Glenfiddich 30 yo ‘XXX’, der 2005 veröffentlicht wurde. Und der ihn etwas enttäuschte, bei seiner Verkostung im gleichen Jahr bewertet er den Malt mit 86 Punkten. Damals waren seine 40 % Vol., mit denen der Malt abgefüllt wurde, ein Grund zu Kritik. Zwanzig Jahre später stellt sich dieser Whisky anders dar, und kann Serge begeistern. Und auch der Glenfiddich 16 yo ‘Aston Martin’ gefällt ihm ziemlich gut.
Unsere Übersicht der heutigen Session:

AbfüllungPunkte

Glenfiddich 16 yo ‘Aston Martin’ (43%, OB, American oak, 2025)85 
Glenfiddich 30 yo ‘XXX’ (40%, OB, +/-2005)90
