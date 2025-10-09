Sansibar Whisky bringt drei neue Abfüllungen in der The Bus Series von Hidden Spirits nach Deutschland

Nach zwei Bottlings im März bringt Sansibar Whisky nun drei weitere Bottlings des unabhängigen italienischen Abfüllers Hidden Spirits nach Deutschland, diesmal aus der The Bus Series. Es handelt sich dabei um Einzelfassabfüllungen aus den Destillerien Longmorn, Blair Ahol und Ben Nevis, die mit viel Sachverstand und damit teilweise recht unkonventionell ausgewählt wurden. So stammt der Longmorn mit seinen 17 Jahren aus einem 2nd Refill Bourbonfass, was ihm eine besondere Balance zwischen Spirit und Fass verliehen haben sollte.

Alle Infos zu den drei Abfüllungen, die bald im Fachhandel zu finden sein sollten, hat Sansibar Whisky in der nachfolgenden Pressemitteilung zusammengestellt:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Hidden Spirits – The Bus Series ….Drei neue Juwelen erobern Deutschland!

Whiskyfans aufgepasst – mit Hidden Spirits kommt pure Leidenschaft ins Glas! Der unabhängige Abfüller aus Italien begeistert seit seiner Gründung durch Andrea Ferrari mit seiner kompromisslosen Philosophie: außergewöhnliche Single-Cask-Abfüllungen, die Charakter, Tiefe und absolute Spitzenqualität vereinen.

Hidden Spirits steht für Emotion, Exklusivität und den Mut, den Whisky jenseits des Mainstreams neu zu definieren. Jedes Fass wird mit größter Sorgfalt ausgewählt – handverlesen, einzigartig und voller Persönlichkeit. Abgefüllt meist in Fassstärke, stets ohne Kühlfiltration oder künstliche Färbung, bleiben die Whiskys authentisch und unverfälscht, wie es wahre Genießer lieben.

Jetzt bringt Sansibar Whisky drei dieser Neuigkeiten nach Deutschland – eine Einladung zu einer Busreise durch intensiven Genuss, ungezähmte Aromen und die ganze Magie großartiger Single Malts.

Longmorn – 17 Jahre 2nd Fill Bourbon Barrel

Die Longmorn Distillery gilt als eines der verborgensten Juwelen der Speyside. Während große Namen wie Macallan oder Glenfiddich seit Jahrzehnten die Aufmerksamkeit der Whisky-Welt auf sich ziehen, hat Longmorn stets im Hintergrund gewirkt – und genau darin liegt ihr besonderer Reiz. Gegründet von John Duff, verkörpert die Brennerei seit jeher den klassischen Speyside-Charakter: fruchtig, elegant und mit unverkennbarer Tiefe.

Eine Core Range für den Massenmarkt hat Longmorn nie etabliert, wodurch sie für viele Liebhaber ein Geheimtipp geblieben ist. Ihre größten Schätze finden sich bis heute in limitierten Einzelfassabfüllungen unabhängiger Bottler – dort, wo sich ihr voller Charakter entfalten kann.

Dieser Single Malt wurde 2008 destilliert und durfte ganze 17 Jahre in einem 2nd Fill Bourbon Barrel reifen, bevor er 2025 in Fassstärke mit 50,7 % vol. abgefüllt wurde. Selbstverständlich naturbelassen, ungefärbt und nicht kühlfiltriert, zeigt er sich in einer streng limitierten Auflage von nur 217 Flaschen – ein echtes Kleinod für Kenner und Sammler.

Blair Athol – 13 Jahre Ex-Sherry Hogshead

Die Blair Athol Distillery liegt malerisch im charmanten Städtchen Pitlochry in den schottischen Highlands und zählt zu den ältesten noch aktiven Brennereien Schottlands. Bereits 1798 gegründet, blickt sie auf eine ereignisreiche Geschichte zurück. Besonders spannend ist ihre Rolle im Hintergrund der Whiskywelt: Ein Großteil der Produktion verschwindet traditionell in Blends – allen voran in Bell’s Blended Scotch, der in den 1980er- und 1990er-Jahren zu den meistverkauften Whiskys in Großbritannien zählte. So haben Millionen Genießer den Charakter von Blair Athol gekostet, ohne es je bewusst wahrzunehmen.

Mit dieser Abfüllung rückt die Brennerei jedoch ins Rampenlicht: 2011 destilliert und nach 13 Jahren Reifezeit in einem Ex-Sherry Hogshead im Jahr 2025 abgefüllt, zeigt sich dieser Single Malt in seiner vollen Eigenständigkeit. Mit kräftigen 51,4 % vol., selbstverständlich ungefärbt und nicht kühlfiltriert, wurde er in einer streng limitierten Auflage von nur 215 Flaschen veröffentlicht – ein charaktervoller Highland-Whisky, der die Handschrift von Blair Athol in purer Form offenbart.

Ben Nevis – 7 Jahre Ex Peated Sherry Cask

Am Fuße des majestätischen Ben Nevis, dem höchsten Berg Schottlands, thront seit 1825 eine Brennerei, deren Geschichte und Charakter ebenso gewaltig sind wie ihre Lage. Gegründet vom legendären „Long John“ McDonald, einem Mann, dessen Name bis heute Ehrfurcht weckt, entwickelte sich Ben Nevis rasch zu einer Ikone unter den Highland-Destillerien. Seit 1989 im Besitz der japanischen Nikka Distillery, verbindet Ben Nevis auf einzigartige Weise schottische Tradition mit japanischer Präzision und Perfektion.

Typisch für die Brennerei sind kraftvolle Whiskys, die für ihre Tiefe und Intensität geschätzt werden – geprägt von dunklen Früchten, Malz, Würze und oft einem Hauch Rauch. Besonders ältere Jahrgänge zeigen diese majestätische Seite eindrucksvoll.

Mit der aktuellen Abfüllung präsentiert sich nun ein junger, aber charakterstarker Tropfen: Destilliert im Jahr 2018, reifte dieser Single Malt sieben Jahre in einem Ex Peated Sherry Cask und wurde 2025 mit kräftigen 53,1 % vol. abgefüllt. Naturbelassen, ungefärbt und nicht kühlfiltriert, zeigt er eindrucksvoll, wie viel Ausdruck selbst ein vergleichsweise junger Ben Nevis entwickeln kann.

Limitiert auf nur 150 Flaschen, ist dieser Whisky nicht nur eine Hommage an die traditionsreiche Brennerei, sondern auch ein seltenes Sammlerstück, das die Brücke zwischen uralter Highland-Kraft und moderner Whisky-Kunst schlägt.