Thousand Mountains veröffentlicht Olo Raven, der Rabe in Sherry

Thousand Mountains Olo Raven basiert auf ihtrem preisgekrönten New Make White Raven und durfte mehr als 4 Jahre in Oloroso Sherry Fässern reifen.

Der Rabe in Sherry – Olo Raven

13.11.2023 | Rüthen – Kallenhardt

Sauerland – Thousand Mountains – German Whisky Distillery präsentiert stolz die neueste Abfüllung aus der Sauerländer Edelbrennerei: den Olo Raven. Diese exklusive Sonderabfüllung verspricht eine einzigartige Fusion aus fruchtigem und würzigem Charakter, basierend auf dem preisgekrönten New Make, dem White Raven. Der Olo Raven wurde über mehr als 4 Jahre in Oloroso Sherry Fässern von höchster Qualität gelagert und präsentiert sich mit einem unvergleichlich milden Charakter.

Die Grundlage für diesen besonderen Whisky bildet ein New Make, der mit einem eigens entwickelten, aromaschonenden Brennverfahren destilliert wird. Dieser innovative Prozess garantiert ein Destillat von herausragender Qualität. Die Verwendung von Oloroso Sherry Fässern für die mehrjährige Lagerung verleiht dem Whisky nicht nur eine einzigartige Note, sondern auch eine harmonische Balance.

Die Sauerländer Edelbrennerei, ansässig in Kallenhardt, legt großen Wert auf Handwerkskunst und Tradition. Jede Flasche Olo Raven wird von Hand abgefüllt und sorgfältig versiegelt, um die höchste Qualität und Authentizität zu gewährleisten.

„Der Olo Raven repräsentiert das Beste aus unserer Brennerei und steht für die Leidenschaft, Qualität und Innovation, die die Sauerländer Edelbrennerei auszeichnen“, sagt Dr. Thomas Lesniowski einer der drei jungen Männer in der Geschäftsleitung der Destillerie. „Die Kombination aus unserem einzigartigen Destillationsverfahren und der sorgfältigen Lagerung in erstklassigen Oloroso Sherry Fässern macht den Olo Raven zu einem besonderen Genusserlebnis.“

Der Olo Raven (0,7 Liter, UVP 69,90 €) ist ab sofort in limitierter Stückzahl erhältlich und exklusiv über ausgewählte Fachhändler sowie direkt in der Sauerländer Edelbrennerei in Kallenhardt und online verfügbar. Liebhaber erlesener Whiskys dürfen sich auf eine geschmackliche Reise freuen, die die anspruchsvollen Standards der Sauerländer Edelbrennerei einmal mehr unterstreicht.

Über Thousand Mountains – German Whisky Distillery/Sauerländer Edelbrennerei:

Die Thousand Mountains – German Whisky Distillery, hat sich der Herstellung von hochwertigem deutschen Whisky verschrieben. Mit einer Kombination aus Tradition, Handwerkskunst und innovativen Herstellungsverfahren produziert die Brennerei preisgekrönte Single Malt Whiskys, die die einzigartigen Aromen der Sauerländer Region einfangen. Besucher sind herzlich eingeladen, die Brennerei in Kallenhardt zu besichtigen und die Vielfalt der deutschen Whiskykunst zu entdecken.