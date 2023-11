Aberfeldy mit einem 25 Jahre alten Whisky zum 125-jährigen Jubiläum

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Whiskyherstellung in Brennerei Aberfeldy veröffentlicht Bacardi als Eigentümer die Abfüllung Aberfeldy 25 yo. Der Whisky lagerte in einer Kombination aus Refill-Hogsheads und Refill-Butts, für mehr als ein Jahr reifte der Malt zusätzlich noch in erstbefüllten Oloroso-Sherryfässern und wurde dann mit 46% Vol. sowie ohne Kühlfiltrierung abgefüllt.

Aberfeldy 25 yo ist online und im Fachhandel für 549,99 US-Dollar (ca. 515 €) erhältlich. Er wird als „luxuriös saftig“ beschrieben, mit Noten von Hochlandhonig, Wald-Erdbeeren und reifen Pfirsichen, „von der Sonne erwärmt“. Am Gaumen zeigt sich eine zarte Frucht auf einer malzigen Getreidebasis mit einem Hauch von Vanillekaffee und einem „langen, begeisterndem“ Finish.

Goldschmied O’Reilly kreierte zu dieser Abfüllung und zum 125-jährigen Jubiläum ein Schmucksortiment. Dazu gehört unter anderem der Highland Honeycomb Ring und die Pitilie Burn-Manschettenknöpfe. Fünf weitere Stücke vervollständigen die Aberfeldy-Kollektion, die direkt auf der Website von O’Reilly erworben werden kann.