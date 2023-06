Whisky im Bild: Das war das 1. St. Kilian Whisky Festival

Am Samstag veranstalteten die St. Kilian Distillers das 1. St. Kilian Whisky Festival in Rüdenau, nach einem Pre-Opening im kleineren Kreis am Freitag Abend. Wir lassen hier die Bilder für sich sprechen, aber zusammenfassen kann man diese Veranstaltung so: Perfekte Organisation, perfektes Wetter und großartige Stimmung. Man hatte wirklich an alles gedacht: Vom Personal am Parkplatz über die Shuttlebusse von dort zur Brennerei und hinauf in die Bunker City, wo St. Kilian nun bereits 16 Fasslager hat, von den gut ausgesuchten Food-Trucks und Getränkeausschank und einer Hüpfburg für die Kinder der Gäste über die ständig stattfindenden Kleingruppenführungen in der Destillerie und im Bunkergelände bis hin zur musikalischen Untermalung (als Highlight der schottische Whiskybarde Robin Laing). Und natürlich gab es auch Festival-Abfüllungen, die ebenso natürlich unter den Gästen großen Anklang fanden.

Falls Sie in diesem Jahr nicht dabei sein konnten, haben wir für Sie hier eine Fotostrecke vom Event zusammengestellt – aufgenommen an beiden Tagen, in der Destillerie und in den Fasslagern. Und wir haben eine Empfehlung: Seien Sie auf jeden Fall das nächste Mal dabei – es war wirklich ein Fest für den Whisky!