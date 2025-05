InchDairnie Distillery bringt die ersten Single Malts: KinGlassie Double Matured und KinGlassie Raw

Kurz nach der Bekanntgabe der Fusionierung mit Macduff International (wir berichteten hier) gibt es wieder Neuigkeiten aus der im Herzen von Fife gelegenen Destillerie InchDairnie: Soeben hat man die beiden ersten Single Malts aus der Brennerei veröffentlicht.

Der KinGlassie Double Matured und KinGlassie Raw sind beide 8 Jahre alt und beide getorft – seit Menschengedenken die ersten getorften Whiskys aus Fife, sagt die Brennerei.

Der KinGlassie Double Matured ist mit 50ppm getoirft und verwendet Torf vom schottischen Mainland. Fünf Jahre verbrachte er in Bourbon-Fässern, danach kam er für drei Jahre in Amontillado Sherryfässer für sein Finish. Das hat ihm nussige Komponenten verliehen, mit Mandeln, Tabaknoten und eine samtige Textur. Er ist mit 46,3% vol. Alkoholstärke abgefüllt.

Der KinGlassie Raw verbrachte die gesamten acht Jahre in Bourbonfässern und zeigt daher sehr deutlich den Destilleriecharakter. Auch er ist mit 50ppm getorft und mit 46,3% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Durch die reine Bourbonfass-Lagerung ist er als „knackiger“ beschrieben. Geschmacklich bietet er eine eine „komplexe Mischung reichhaltiger, süßer, malziger Aromen mit einer ungezähmten, alles umhüllenden und dennoch präzise ausgewogenen Rauchigkeit“.

Die beiden Erstlingswerke der InchDairnie Distillery in Sachen Single Malt (sie folgen ja dem interessanten RyeLaw, der schon 2023 erschien) sind um jeweils 79 Pfund bei The Whisky Exchange und Speciality Drinks erhältlich, nach einem Monat auch im britischen Fachhandel und in der Brennerei. Die beiden Whiskys werden sicher auch auf den Kontinent kommen, wir halten Sie darüber auf dem Laufenden.